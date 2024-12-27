Инвестиции в тепличный комплекс «Ольгинский» превысят 22 млрд рублей

Главный драйвер роста затрат на строительство — логистика Ю. Эйвазова

Инвестиции в тепличный комплекс «Ольгинский» в Ростовской области превысят 22 млрд руб., пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на директора ростовского филиала Россельхозбанка Ларису Туишеву. Она уточнила, что сейчас банком профинансировано свыше 15 млрд руб. По словам Туишевой, мощность первой очереди тепличного комплекса превысила 43 тыс. т овощей в год. Основной культурой будет огурец.



Соглашение о строительстве «Ольгинского» было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда сообщалось, что завершение работ запланировано на июль 2025 года, поставить оборудование планировалось к концу августа 2025-го. Сумма необходимых инвестиций оценивалась в 21 млрд руб., производственная мощность — в 43 тыс. т овощей. Однако строительство комплекса началось только в октябре 2024 года.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что, безусловно, строительство тепличных комплексов в этом году подорожало. По ее мнению, главный драйвер роста затрат — логистика. Так, для строительства любого высокотехнологичного промышленного предприятия — таким является «Ольгинский» — требуется доставка значительного количества массивных конструкций, оборудования и др. «Стоимость логистики не может не увеличиться: отмечается очень серьезный дефицит профессиональных кадров — водителей, дальнобойщиков <...>, несмотря на то, что в этой сфере в среднем хорошие зарплаты», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Кроме того, и сами системы, используемые в современных теплицах, также подорожали. По словам Решетниковой, основная часть используемого оборудования все еще зарубежного происхождения, а российские системы, если и есть, то зачастую зависят от импортных составляющих. При этом отмечаются проблемы с ввозом такого оборудования. Также, продолжает Решетникова, растущая фискальная нагрузка и расходы на оплату труда не могут не влиять на объем инвестиций, затраты для производства, себестоимость и конечные цены. «В ближайшее время, скорее всего, будет также», — считает эксперт и добавляет, что на затраты влияет и растущий курс валют, и дорожающие кредиты, и подводка инженерных коммуникаций.



Впрочем, продолжает она, сейчас ситуация с конструкциями для теплиц несколько улучшилась, но с оборудованием все по-прежнему непросто. «У нас производится огромное количество металлоконструкций и может производиться еще больше <...>, но вопрос в том, что для сложной промышленной современной теплицы требуется не просто металлоконструкция», — подчеркнула Решетникова. По ее словам, для возведения такого объекта нужен один производитель, который сам сконструирует, установит все конструкции и сопутствующие элементы, а не несколько компаний со своим узким профилем, поэтому тепличные комбинаты строятся «под ключ», а высокая цена за такую услугу оправдывается гарантированным качеством. По этой причине зачастую инвесторы и вынуждены делать дорогостоящий заказ из-за рубежа.



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