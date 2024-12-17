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В Северной Осетии открылся тепличный комплекс «Алания» за 15 млрд рублей

Продукция будет продаваться на Северном Кавказе и в Центре

| Агроинвестор |

Естественная освещенность в регионе позволяет собирать урожай томатов 10 месяцев в году без досвечивания
Естественная освещенность в регионе позволяет собирать урожай томатов 10 месяцев в году без досвечивания

Группа «Династия» запустила тепличный комплекс «Алания» в Северной Осетии, он стал одним из крупнейших в регионе. Инвестиции в проект составили 15 млрд руб. Комплекс площадью более 60 га включает многопролетные теплицы и рассадный отдел, что обеспечит круглогодичное производство и поставку свежей плодоовощной продукции на рынки Северного Кавказа и Центрального федерального округа, пишет РБК со ссылкой на сообщение Россельхозбанка. Ожидается, что мощность комплекса достигнет 20 тыс. т овощей в год.

«Алания» — первый проект ГК «Династия» в Северной Осетии, и компания планирует дальнейшее масштабирование. В теплицах будут выращивать томаты, огурцы, сладкие перцы и ягоды. На сайте тепличного комплекса сообщается, что компания планирует выращивать коктейльные томаты на площади 20,2 га (доля 33,55%) и черри на 40 га (доля 66,45%). Полный запуск комплекса запланирован на январь 2026 года. 

Гендиректор компании Тамара Решетникова говорит, что тепличный комплекс «Алания» находится в зоне с высокой естественной освещенностью, и это весомый плюс для него. По словам эксперта, даже без досвечивания, но с отоплением этот комбинат может производить томаты как минимум 10 месяцев в году. Еще одно преимущество заключается в том, что «Алания» — это третий комплекс «Династии», то есть у компании есть опыт в тепличном бизнесе. Однако, продолжает она, ранее в регионе отмечались проблемы с трудовыми ресурсами.

В целом, массового открытия новых теплиц сейчас быть не может из-за высокой стадии развития рынка — он уже близок к насыщению, прокомментировала «» Решетникова. Сейчас, по ее словам, активно работают над новыми комплексами и расширением действующих только группа «Рост» и холдинг «Эко-Культура». Так, «Рост» строит комплекс в Бурятии, работы над которым несколько лет назад начинал другой инвестор. Также и «Рост», и «Эко-Культура» говорили о своих планах строительства тепличных комплексов в Омской области, а «Теплицы регионов» строят комплекс пятого поколения на Камчатке. «Наши крупнейшие холдинги начинают проявлять интерес к восточной части России, и это радует, потому что там все гораздо хуже (с обеспеченностью тепличными овощами), чем в Центре», — отметила Решетникова. Также, добила она, сейчас независимые инвесторы строят тепличный комплекс «Солнечный» в Красноярском крае, а также в Иркутской области.  

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