Импорт семян овощных культур резко снизился

Ввоз семенного материала в этом году сократился на 61% Freepik.com

Импорт семян овощных культур в этом году резко снизился. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в ходе круглого стола в Совете Федерации по вопросам развития производства плодоовощной продукции, пишет «Финмаркет». «Семенного материала в этом году завезено на 61% меньше по сравнению с прошлым годом. По картофелю — на 92%, луку-севку — на 77%, овощным культурам — на 55%. Замещение идет на семена отечественной селекции», — сказал он.



Согласно постановлению правительства, в России действует квота на импорт семян. На 2024 год она составляет 16 тыс. т для картофеля, 0,6 тыс. т — для ячменя, 5 тыс. т — для кукурузы, в том числе восковидной — 0,6 тыс. т, 2 тыс. т — для рапса (гибриды), 7,5 тыс. т — для подсолнечника (гибриды), 2 тыс. т — для сахарной свеклы (гибриды). На пшеницу, рожь и сою квота нулевая. Импорт семян овощных культур в России количественно не ограничивается. Как заявляла в сентябре министр сельского хозяйства Оксана Лут, делать это пока не планируется.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что снижение объемов импорта в целом, во-первых, может быть связано с квотированием ввоза. Во-вторых, отечественное семеноводство, особенно — картофеля, сейчас активно развивается, но речь идет именно о размножении импортных сортов и гибридов в России. То есть, объясняет эксперт, высокая зависимость от зарубежной селекции сохраняется. «Подавляющее большинство гибридов картофеля, которые высаживаются в России, — это зарубежная селекция. В личных хозяйствах эта доля тоже велика», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору», добавив, что в последние годы и иностранные компании начали открывать в России свои картофелеводческие центры, которые занимаются размножением семян.



Аналогичная ситуация и в других сегментах овощных культур, так как отечественная селекция пока не соответствует иностранной в плане урожайности, устойчивости к болезням, лежкости и др. «У сортов и гибридов, предназначенных для товарного овощеводства, очень много требований — их на порядок больше, чем для личных хозяйств населения», — отмечает Решетникова. Однако, добавляет она, тот факт, что в России начали заниматься семеноводством — это уже большое достижение. По словам эксперта, в секторе овощеводства именно селекцией занимается малое число компаний. Самая крупная и успешная — «Гавриш», сопоставимых с ней на данный момент нет.



По-прежнему остро стоит вопрос импортозависимости по селекции и семенам для защищенного грунта, продолжает она. Однако и эта проблема частично решается. Так, «Эко-Культура» сообщала о планах ввести свой семеноводческий центр, где будут размножаться импортные селекционные достижения. Заявленная мощность — порядка 400 кг семян томатов — это достаточно большой объем, который позволит и закрыть потребности компании, и вывести семена на рынок. Аналогичные планы были у группы «Рост», знает Решетникова. «Это гиганты нашей тепличной отрасли, и они сильно ощущают зависимость от импорта, а поставки сейчас затруднены. Хоть Россия и не вводила запрет на импорт семян томатов, нельзя забывать про сложную и дорогую логистику <...>. Эти проекты не решат проблему зависимости от зарубежной селекции для товарного сектора, но импортировать родительские линии и делать здесь гибриды F1 гораздо проще, чем ввозить их», — подчеркнула Решетникова.



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