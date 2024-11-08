По урожайности гибрид превзошел иностранные стандарты более чем на 20% «Агроплазма»

Селекционно-семеноводческая компания «Агроплазма» создала первый отечественный гибрид восковидной кукурузы «Рустарк АП» и начала заниматься его семеноводством. Ученые-селекционеры не только изучали и испытывали новые гибриды, но и одновременно размножали их родительские формы. Это не классический подход в системе производства гибридных семян, компания применила его для быстрого и эффективного решения проблемы импортозамещения, говорится в ее сообщении.



Гибрид, названный в честь заказчика — в 2021 году производитель крахмалопродуктов «Рустарк» обратился с запросом на создание гибрида восковидной кукурузы — уже подан на регистрацию в Госреестр селекционных достижений. Сейчас в нем нет отечественных сортов и гибридов восковидной кукурузы, сельхозпроизводители используют иностранные семена. В этом году «Агроплазма» провела экологические сортоиспытания новых гибридов, сравнив результаты урожайности с иностранным стандартом восковидной кукурузы. Гибрид «Рустарк АП» показал высокую конкурентоспособность по продуктивности и устойчивости к стрессовым условиям, и по урожайности превзошел иностранные стандарты более чем на 20%.







В этом году «Агроплазма» произвела 200 т семян родительских линий и 700 т гибридных семян восковидной кукурузы. Образцы семян отобраны для исследований на количество и качество амилопектинового крахмала. К 2026 году компания планирует увеличить объем производства гибридных семян до 1 тыс. т.



По данным ассоциации «Союзкрахмал», потребность в семенах восковидной кукурузы в 2024 году оценивалась в 800 т. Национальный семенной альянс прогнозирует ее увеличение минимум в два раза к 2027 году. Ценность восковидной кукурузы в большом содержании амилопектинового крахмала, который используется в пищевой промышленности. Кроме того, амилопектин применяется как связующий компонент в фармацевтике, а также считается ценным сырьем в технической промышленности и производстве полимеров.



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