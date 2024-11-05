Суд по иску Генпрокуратуры национализировал крупный тепличный комбинат

Теплицы комбината занимают 30,5 гектара А. Гордеев

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к АО «Кубанские теплицы» об истребовании в пользу Российской Федерации почти 100% обыкновенных и привилегированных акций АО «Агрокомбинат «Тепличный». Также по решению суда будут истребованы 18,28 тыс. акций агрокомбината из чужого незаконного владения компанией «Центр электронных торгов». Сведения об этом содержатся в картотеке суда.



Генпрокуратура подала иск к «Кубанским теплицам» в сентябре. По ее версии, компания владела акциями агрокомбината незаконно. Суд наложил арест на все акции «Тепличного», движимое и недвижимое имущество, а также на все денежные средства за исключением операций по перечислению средств с собственных расчетных счетов на собственные депозитные счета, а также денежных средств, предназначенных для проведения расчетов с поставщиками, подрядчиками, арендодателями, иными контрагентами для обеспечения непрерывности текущей производственной деятельности, выплат по кредитам и заработной платы сотрудникам.



АО «Кубанские теплицы» было зарегистрировано в 2016 году в Краснодаре, уставной капитал составляет 100 тыс. руб., следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Данные об учредителях не раскрываются, до июня 2021 года компания принадлежала ее гендиректору Павлу Апетяну. На сайте «Кубанских теплиц» говорится, что компания специализируется на инвестиционных вложениях в предприятия сельскохозяйственной отрасли Краснодара и Краснодарского края. «Кубанские теплицы» указаны учредителем тепличных комплексов «Прогресс», «Щербиновский» (оба — Краснодарский край), комплекса «Алтайский» (Алтайский край) и ООО «Южные теплицы», которое специализируется на предоставлении займов промышленности. Также с мая 2021 года она является управляющей компанией для АО «Агрокомбинат “Тепличный”». Выручка АО «Кубанские теплицы» в 2023 году составила 77 млн руб., чистая прибыль — 32 млн руб.



АО «Агрокомбинат “Тепличный”» зарегистрирован в 1991 году в Краснодаре, уставной капитал — почти 508,4 млн руб. Данные об учредителях не раскрываются. В отчете комбината за 2023 год говорится, что бенефициарными владельцами компании являются Павел Апетян (косвенное владение 33,33%), Вартан Вартанов (косвенное владение 33,33%) и Степан Цатурян (косвенное владение 33,33%). Тепличный комплекс занимает 79 га, в пяти производственных цехах расположены теплицы площадью 30,5 га. На 22,5 га выращивают томаты, в остальных — огурцы, говорится на сайте предприятия. Выручка предприятия в прошлом году превысила 1 млрд руб., чистая прибыль — 170 млн руб., следует из данных Rusprofile.



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