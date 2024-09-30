Рынок M&A сделок в АПК продолжает расти

Стоимость земельных активов снижается Pixabay

В первом полугодии 2024-го рынок сделок M&A в АПК продолжал расти по инерции, их объем в деньгах относительно того же периода годом ранее увеличился примерно на 20%. Об этом рассказал управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». В прошлом году рынок сделок в отрасли бил рекорды, напомнил эксперт. В рублевом выражении объем сделок в секторе составил около 300 млрд руб., что почти на 56% больше, чем в 2022-м. «Это было обусловлено многими причинами. В первую очередь, уходом иностранных компаний с рынка», — пояснил Шумов.



Однако сейчас идет тренд на снижение числа таких сделок. «Это связано, в первую очередь, с закрытием сделок с иностранными компаниями в пищевой промышленности», — пояснил Шумов. Так, была реализована сделка с компанией «Данон Россия» на сумму $197 млн. «Плюс, закрылись ряд значимых для рынка сделок. В их числе — приобретение группы компаний “Заречное” холдингом “АФГ Националь” стоимостью $153 млн, за $152 млн была выкуплена иностранная компания “Вичи” - производитель крабовых палочек — “Группой океан”. Также завершена сделка по приватизации “Росспиртпрома” “Бизнес-Альянсом” стоимостью $117 млн», — перечислил Шумов. В то же время количество сделок в первом полугодии 2024-го по сравнению с 2023-м почти не поменялось — 32 против 31 соответственно, уточнил он.



При этом объем сделок в растениеводстве по итогам первого полугодия текущего года снизился относительно аналогичного периода 2023-го. Было закрыто всего две сделки на общую сумму около $52 млн, тогда как годом ранее показатель составил $82. Это сделки по продаже 50 тыс. га земель ГК «Василина» в Самарской области холдингу «Био-Тон» на $45 млн и продажа компании «Радуга» агрохолдингу АСБ за $7 млн.



Падение объема сделок в растениеводстве связано с тем, что в целом растениеводам сейчас живется непросто, отметил Шумов. «Если исторически ключевыми покупателями растениеводческих активов были такие же крупные агрохолдинги, то сейчас инвесторы, скорее, покупают именно земельные банки. То есть, это уже не сделки M&A, а сделки купли-продажи земли рядом с активами, которые находятся недалеко от них. И покупки, как правило, происходят по цене значительно ниже тех, что мы видели ранее», — добавил он. При этом в целом средняя цена гектара падает — это связано со снижением маржинальности в растениеводстве, уточнил эксперт.



В следующем году агросектор в целом и растениеводство в частности столкнутся с некоторыми изменениями, которые повлияют на активность инвесторов, в том числе, в части сделок M&A. «С 2025 года несколько меняется законодательство. Если до конца текущего года действует налоговая льгота, предусматривающая, что при владении долями более пяти лет собственник имеет право их продать с налоговой ставкой 0%, то со следующего года эта льгота практически отменяется. Если ваш доход по сделке от продажи долей, независимо от срока владения, составил более 50 млн руб., то сумма налога составит 13% на прибыль до 2,4 млн руб. и 15%, если прибыль больше», — напомнил Шумов. По его прогнозам, данное изменение закона может стать катализатором для сделок M&A в АПК в четвертом квартале текущего года.



Стоимость земельных активов снижается, зачастую растениеводческие предприятия продают свои активы по более низким ценам, так как небольшим хозяйствам становится все труднее справляться с долговой нагрузкой. Поэтому эксперт ожидает, что в ближайшее время мы еще увидим сделки в секторе. В животноводстве, по его мнению, напротив, сейчас хорошее время для продажи активов по очень хорошим ценам. Правда, не все покупатели готовы к новым приобретениям при высокой ключевой ставке.



В Россельхозбанке также отмечают, что инвесторы стали активнее покупать земельные активы в Сибири и на Дальнем Востоке — возможно, с прицелом на сотрудничество с Китаем. Одна из таких недавних сделок — покупка ГК «Сигнет» 177 тыс. га земли в Забайкалье.



Прихода непрофильных инвесторов в отрасль Шумов не ожидает. «Такие инвесторы интересуются, порой что-то покупают, но, как правило, спонтанно и случайно. Немногие непрофильные компании решаются серьезно зайти в сектор АПК, так как это непростой бизнес», — пояснил он.



Из-за событий в Курской области ряд собственников не смогут восстановить свои предприятия и, возможно, захотят избавиться от земель там. Шумов считает, что спрос на землю всегда есть и всегда будет. «Вопрос цикла. Мы сейчас находимся не в самой лучшей точке рынка в части цен на землю. Но это хорошая точка входа для многих инвесторов, когда можно купить актив по адекватной цене», — прокомментировал он.



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