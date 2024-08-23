разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

ГАП «Ресурс» планирует купить мясоперерабатывающий завод

«Владимирский стандарт» ежемесячно выпускает более 5 тысяч тонн продукции

| Агроинвестор |

У продуктов мясопереработки есть экспортный потенциал
У продуктов мясопереработки есть экспортный потенциал

готовится закрыть сделку по покупке активов производителя колбас «Владимирский стандарт», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.  Собеседник издания, знакомый с деталями сделки, говорит, что она требует одобрения ФАС, ходатайство подано, но точные сроки его рассмотрения не ясны. Стоимость сделки может составить 4,5 млрд руб. В компании отказались от комментариев.

Появление в структуре перерабатывающего предприятия открывает новые возможности. Во-первых, это позволяет сгладить возможные ценовые колебания на рынке мяса-сырья за счет выпуска продукции глубокой переработки. «Таким образом, компания получает возможность реализовывать и мясо, и продукцию из него», — прокомментировал «» исполнительный директор Константин Корнеев.

В целом, считает эксперт, продукция глубокой переработки, прежде всего колбасные изделия, ветчины, сосиски — достаточно стабильный сегмент с устоявшимися потребительскими предпочтениями и трендами. «Если говорить о перспективах его развития, то оно возможно за счет производства готовых блюд, спрос на которые сейчас очень хорошо растет и в ритейле, и в HoReCa. Если идти в этом направлении, то можно усилить позиции перерабатывающего предприятия», — добавляет он.

Кроме того, у продуктов мясопереработки есть экспортный потенциал, прежде всего, в страны ближнего зарубежья, которые исторически лояльно относятся к российской продукции и брендам в сегменте глубокой переработки. «Основные потенциальные импортеры — государства Центральной Азии, Азербайджан», — уточняет Корнеев. К тому же, сами эти рынки не обеспечены мясным сырьем, и их насыщение возможно за счет российских производителей.

В целом, - одна из самых квалифицированных компаний на рынке, обращает внимание эксперт, поэтому с точки зрения реализации проекта, его рыночной активации сложностей он не ожидает. «Компания обладает опытом абсолютно во всех направлениях — начиная от производства сырья и заканчивая торговлей», — заключает он.

по итогам 2023 года, по данным Национального союза птицеводов, занимала первое место по производству мяса бройлеров в стране, выпустив 1,04 млн т в живом весе. Также агрохолдинг занимается производством баранины, выпускает колбасы и другие мясные изделия, растительные масла, молочные продукты. «Владимирский стандарт» работает с 2000 года. Ежемесячно компания выпускает более 5 тыс. т колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов глубокой заморозки. Ранее бизнесом владел депутат Владимирского заксобрания Павел Антов, погибший в конце 2022 года. До 1 августа бизнес контролировали восемь физлиц.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства