ГАП «Ресурс» планирует купить мясоперерабатывающий завод

У продуктов мясопереработки есть экспортный потенциал А. Гордеев

ГАП «Ресурс» готовится закрыть сделку по покупке активов производителя колбас «Владимирский стандарт», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Собеседник издания, знакомый с деталями сделки, говорит, что она требует одобрения ФАС, ходатайство подано, но точные сроки его рассмотрения не ясны. Стоимость сделки может составить 4,5 млрд руб. В компании отказались от комментариев.



Появление в структуре ГАП «Ресурс» перерабатывающего предприятия открывает новые возможности. Во-первых, это позволяет сгладить возможные ценовые колебания на рынке мяса-сырья за счет выпуска продукции глубокой переработки. «Таким образом, компания получает возможность реализовывать и мясо, и продукцию из него», — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.



В целом, считает эксперт, продукция глубокой переработки, прежде всего колбасные изделия, ветчины, сосиски — достаточно стабильный сегмент с устоявшимися потребительскими предпочтениями и трендами. «Если говорить о перспективах его развития, то оно возможно за счет производства готовых блюд, спрос на которые сейчас очень хорошо растет и в ритейле, и в HoReCa. Если идти в этом направлении, то можно усилить позиции перерабатывающего предприятия», — добавляет он.



Кроме того, у продуктов мясопереработки есть экспортный потенциал, прежде всего, в страны ближнего зарубежья, которые исторически лояльно относятся к российской продукции и брендам в сегменте глубокой переработки. «Основные потенциальные импортеры — государства Центральной Азии, Азербайджан», — уточняет Корнеев. К тому же, сами эти рынки не обеспечены мясным сырьем, и их насыщение возможно за счет российских производителей.



В целом, ГАП «Ресурс» - одна из самых квалифицированных компаний на рынке, обращает внимание эксперт, поэтому с точки зрения реализации проекта, его рыночной активации сложностей он не ожидает. «Компания обладает опытом абсолютно во всех направлениях — начиная от производства сырья и заканчивая торговлей», — заключает он.



ГАП «Ресурс» по итогам 2023 года, по данным Национального союза птицеводов, занимала первое место по производству мяса бройлеров в стране, выпустив 1,04 млн т в живом весе. Также агрохолдинг занимается производством баранины, выпускает колбасы и другие мясные изделия, растительные масла, молочные продукты. «Владимирский стандарт» работает с 2000 года. Ежемесячно компания выпускает более 5 тыс. т колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов глубокой заморозки. Ранее бизнесом владел депутат Владимирского заксобрания Павел Антов, погибший в конце 2022 года. До 1 августа бизнес контролировали восемь физлиц.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

