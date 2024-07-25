«Виола» возобновит выпуск йогуртов «Слобода»

«Виола» приобрела завод по производству молочной продукции у ГК «Эфко» в феврале этого года «Слобода»

С конца июля «Виола» возобновит выпуск 11 позиций питьевых и густых биойогуртов «Слобода» и «Слобода. Семейный завтрак» по лицензионному соглашению с «Эфко» на заводе в Алексеевке Белгородской области. Компания обещает, что сохранит привычный потребителям вкус продукции и гарантирует ее высокое качество, говорится в ее сообщении. «Мы ценим возможность работать с такими яркими и вкусными продуктами, как “Слобода”. И очень рады вернуть на полки магазинов продукты, завоевавшие популярность у российских потребителей», — отметила старший вице-президент «Виолы» Наталия Добрынина. Для запуска были выбраны наиболее востребованные и популярные вкусы.



В июне «Виола» сообщала, что выпустила на предприятии в Белгородской области первую партию йогуртов без лактозы Viola Free. В июле завод планировал начать производство более 20 различных видов йогуртов под собственным брендом. Всего в 2024 году планируется наладить выпуск 70 наименований продукции.



Компания приобрела завод по производству молочной продукции у ГК «Эфко» в феврале этого года. Мощность предприятия — 230 т переработки сырого молока в сутки. Завод оснащен 11 фасовочными линиями, максимальная производственная мощность площадки составляет 60 тыс. т готовой продукции в год. Сумма сделки не разглашалась. «Виола» рассчитывает, что приобретение актива позволит ей увеличить производство йогуртов и расширить географию поставок. Завод стал вторым собственным производственным объектом «Виолы» в России. Первое предприятие компании было запущено в 2009 году в Московской области и специализируется на производстве и фасовке сыров.



На протяжении нескольких месяцев после покупки завода специалисты компании налаживали процессы, необходимые для выпуска продукции: проработка рецептур, поиск и аттестация локальных поставщиков сырого молока, сертификация, подбор персонала. При этом команда «Виолы» отдавала безусловный приоритет сохранению привычного вкуса и вековых стандартов качества продукции, унаследованных от финского концерна Valio, ранее сообщала компания.



«Эфко» приняла решение о закрытии бизнеса по производству молочных продуктов в ноябре прошлого года. Изначально компания планировала переориентировать мощности в Алексеевке, где выпускались молочные йогурты под брендами «Слобода» и Liberty Yogurt, на производство растительных альтернатив, предназначенных для экспорта, однако в итоге продала предприятие.



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