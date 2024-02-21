«Виола» купила у «Эфко» завод по производству молочной продукции

В конце прошлого года «Эфко» объявила о закрытии производства йогуртов в Белгородской области «Виола»

Компания «Виола» (ранее — «Валио») приобрела завод по производству молочной продукции в Алексеевке Белгородской области у ГК «Эфко». Мощность предприятия — 230 т переработки сырого молока в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Виолы» Антона Лиленко. Сумма сделки не разглашается. «Виола» ожидает, что приобретение нового актива позволит увеличить производство йогуртов и расширить географию поставок.



Завод был основан в 2015 году и станет вторым собственным производственным объектом «Виолы» в России. Первое предприятие компании было запущено в 2009 году в Московской области и специализируется на производстве и фасовке сыров. В ассортименте компании представлено около 100 наименований молочной продукции.



Производство продукции под брендом Viola на заводе начнется после налаживания процессов в соответствии с внутренними стандартами компании. Сотрудничество с «Эфко» не ограничивается только сделкой, оно также позволит объединить развитие перспективных направлений в обеих компаниях, хотя конкретные детали не уточняются. Гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко отметил, что решение о продаже завода поможет компании сосредоточиться на приоритетных направлениях, таких как переработка масличных, производство растительных альтернатив мяса и молока, а также высокотехнологичных ферментов для различных отраслей промышленности. В конце прошлого года «Эфко» объявила о закрытии производства йогуртов в Белгородской области. Мощности, ранее использовавшиеся для их выпуска, планировалось переориентировать на производство «растительных альтернатив для экспорта», сообщала компания.



По данным «Виола», объем продаж йогуртов под брендом Viola на целевых рынках в натуральном выражении увеличился более чем на 40% к 2023 году. Рост категории в Москве и Санкт-Петербурге, согласно исследовательским компаниям, составил от 4 до 7%. Ранее сообщалось, что прошлый год стал рекордным в истории инвестиций Viola. Ежемесячно с производственных линий завода на полки магазинов поступает 5 млн упаковок плавленого сыра Viola в различных форматах, а также миллионы упаковок других продуктов. К ноябрю 2023 года доля экспорта составляет 2-3% от общего товарооборота, но компания планирует быстрый рост. Viola не разрабатывает отдельные вкусы для зарубежных рынков, а использует классические рецепты.



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