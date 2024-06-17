«Виола» запустила производство йогуртов на заводе в Белгородской области

Спрос на молочные продукты в России увеличивается М. Стулов

Первая партия йогуртов без лактозы Viola Free была выпущена на заводе «Виола» в Белгородской области, сообщила пресс-служба компании. В следующем месяце предприятие планирует начать производство более 20 различных видов йогуртов под собственным брендом. Благодаря запуску завода «Виола» рассчитывает на значительное увеличение своей доли на рынках целевых городов в течение года.



Площадка в Алексеевке была приобретена компанией в феврале 2024 года у ГК «Эфко». Мощность завода составляет более 230 т переработки сырого молока в сутки. Стоимость и условия сделки не раскрывались. В пресс-службе компании тогда говорили, что производство продукции под брендом Viola на этом предприятии начнется после налаживания процессов в соответствии с внутренними стандартами компании. «Наша собственная производственная площадка для свежей молочной продукции позволит нам не только увеличить объемы производства, но и расширить географию поставок», — приводились в сообщении слова гендиректора «Виолы» Антона Лиленко.



В конце прошлого года «Эфко» объявила о прекращении производства йогуртов в Белгородской области. Предполагалось, что ранее использовавшиеся мощности будут переориентированы на производство «растительных альтернатив для экспорта», сообщала компания, однако в итоге завод был продан.



«Виола» - один из крупнейших федеральных игроков на рынке йогуртов, поэтому их товар будет продаваться по всей России, уверен гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Он отметил, что спрос на молочные продукты в России сейчас увеличивается вместе с ростом доходов населения. «Важно, что площадка, которая простаивала, была перезапущена, а не заброшена», — подчеркнул он.



Завод оборудован 11 линиями фасовки, его производственная мощность составляет 60 тыс. т готовой продукции в год, уточняет пресс-служба «Виолы». На предприятии работает 250 специалистов различных профилей. В июне планируется начать производство всех видов густых йогуртов, включая йогурты без лактозы Viola Free, йогурты с фруктами и ягодами Very Berry, а также линейку сливочных йогуртов Laplandia. В течение 2024 года планируется запустить выпуск 70 видов продукции.



«Виола» рассчитывала, что новая площадка поможет преодолеть производственные ограничения, увеличить долю продаж свежих молочных продуктов до 30% в общем объеме выручки компании и в перспективе войти в тройку лидеров категории на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Завод в Алексеевке стал вторым собственным производственным объектом «Виолы» в России. Первое предприятие компании было открыто в 2009 году в Московской области, оно специализируется на производстве и фасовке плавленых и полутвердых сыров. В общей сложности ассортимент компании включает около 100 наименований различных категорий молочной продукции.



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