«Союзмолоко»: в России 15 компаний, производящих более 100 тысяч тонн молока

По итогам 2023 года производство товарного молока выросло на 5% Е. Разумный

В рейтинге крупнейших производителей молока от «Союзмолока», Milknews и Streda Consulting 15 компаний перешагнули рубеж в 100 тыс. т молока в год, а топ-30 в 2023-м произвели 16% от общего объема сырья в стране. На первом месте с большим отрывом остается «ЭкоНива» с валовым надоем 1,256 млн т. На втором месте — «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (328 тыс. т), на третьем — «Агропромкомплектация» (224 тыс. т). В пятерку лидеров также вошли агрохолдинг «Степь» (179 тыс. т) и «Русмолко» (161 тыс. т). Группа «Агропромкомплектация», агрохолдинг «Степь» и «Русмолко» стали лидерами по объемам инвестиций за 2023 год.



Новичками в рейтинге после консолидации активов стали группа «Саянмолоко» и СПССПК «Экоптица», а также племзавод «Трудовой», завершивший очередной этап инвестпрограммы. В ближайшее время в топ-30 могут войти и новые игроки, активно реализующие новые проекты: «Румелко», «Восток Агро», «Камский бекон» и ряд других, сообщает Milknews. При этом, как отмечают аналитики, порог вхождения в топ-30 вырос до 65 тыс. т.



По итогам 2023 года производство товарного молока увеличилось на 5% (1,2 млн т), до 25,8 млн т. За первые шесть месяцев 2023-го прирост в сельскохозяйственных организациях составил 4%.

«Спрос внутри страны на сырье растет, расширяются экспортные поставки, поэтому игрокам молочного рынка важно сегодня активно реализовывать потенциал, расширять мощности и увеличивать производство товарного молока», — считает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов (цитата по Milknews). Ключевыми рисками для отрасли в этом году он назвал аномально жаркую летнюю погоду и высокую ключевую ставку, среди долгосрочных факторов — поколенческую смену собственников и переход части малых и средних хозяйств в растениеводство.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев объясняет, что все компании с надоем более 100 тыс. т имеют несколько молочных комплексов: от трех-пяти комплексов у «Русмолко», «Агропромкомплектации» и агрохолдинга «Степь» до более 10 ферм как, например, у АПХ «Дороничи», «Кировского молочного комбината», агрокомплекса «Лабинский», «Пискаревского молочного завода» или концерна «Детскосельский». По словам Груздева, сейчас для инвесторов привлекательны как крупные, так средние и небольшие комплексы. «Есть крупные инвесторы, которые стратегически входят в молочное животноводство и вкладывают огромные деньги, и здесь с опытом и развитием технологий очевиден тренд на укрупнение масштабов комплексов. Так, если раньше типовым считался комплекс на 1,2 тыс. или 1,8 тыс. голов дойного стада, потом — на 2,4 тыс. и 3,2 тыс., то сейчас это 4,5-5 тыс. голов и более», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев. По его словам, основное преимущество крупных ферм — эффект масштаба и оптимальная логистика: чем больше производство, тем выше его удельные эффективность и инвестиции. Ключевые минусы — значительные инвестиции, большой земельный банк рядом с фермой и кратно растущие требования к квалификации персонала и в целом управляемости процессов.



При этом крупные региональные игроки при принятии решения о строительстве новых мощностей предпочитают оставаться в формате 2,4-3,2 тыс. голов дойного стада: это наиболее отработанный и комфортный масштаб с точки зрения соотношения объема инвестиций и требований к уровню компетенций команды, продолжает Груздев.



Кроме того, в этом году Минсельхоз изменил механизмы господдержки производителей молока и ввел субсидию в 50% на оборудование для небольших ферм с 200-400 голов при условии, что оно будет увеличено до более 1 тыс. голов. Очевидно, говорит эксперт, что мера направлена на укрупнение ферм, поскольку объекты меньшего масштаба сегодня уже экономически не целесообразны. «В предыдущие пять лет по рейтингам было видно, что рост происходил в основном за счет крупных инвесторов — они вносили основной вклад в прирост производства товарного молока (от 30-40% до 80-100% от годового прироста отрасли). В этом году компании из топ-30 увеличили производство на 6,4%, но их доля на рынке в 17% практически не изменилась. Это значит, что остальные (прежде всего, средние по масштабам игроки) начали наращивать производство быстрее», — говорит Груздев.



В то же время директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что укрупнение молочных хозяйств и создание мегакомплексов является устойчивой тенденцией как в России, так и на международной арене. Этот тренд направлен на увеличение производственных мощностей, оптимизацию затрат и повышение конкурентоспособности на рынке, что подтверждается примерами крупнейших игроков по всему миру. Так, в США примерно 50% молока производится на фермах с более чем 1 тыс. голов. Например, Dairy Farmers of America (DFA) объединяет тысячи фермерских хозяйств, что позволяет достигать значительной экономии и эффективности. В Новой Зеландии, продолжает Кабаков, крупнейшая молочная кооперация Fonterra объединяет свыше 10 тыс. фермеров и производит около 16 млн т молока ежегодно. Это позволяет ей быть конкурентоспособной на мировом рынке.



«Количество крупных производителей молока, выпускающих более 100 тыс. т в год, продолжает расти. Это свидетельствует о том, что укрупнение хозяйств является устойчивым трендом», — прокомментировал «Агроинвестору» Кабаков. Он считает, что молочная отрасль остается привлекательной для инвесторов, несмотря на все трудности. Лидеры отрасли продолжают вводить новые мощности и привлекать значительные инвестиции.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

