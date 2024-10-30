Производитель яблок Alma Production сменил владельца

Яблоневые сады Alma Production расположены на площади около 392 гектаров в Краснодарском крае Alma Production

С 25 октября единственным владельцем Alma Production (ООО «Алма Продакшн»), которое управляет почти 400 га яблоневых садов в Краснодарском крае, стало краснодарское ООО «Краснооктябрьские сады», следует из данных Rusprofile. Гендиректор компании Дмитрий Бобков подтвердил РБК сделку по смене собственников, но не стал ее комментировать.



Ранее учредителем компании был «Алма Холдинг». С февраля прошлого года 54% акций компании владеет экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, 46% — у «Волга Груп Агро». Владельцы последней не раскрываются, до июля этого года компания принадлежала «Волга Груп», среди учредителей которой ранее был указан миллиардер Геннадий Тимченко (шестое место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes за 2024 год, его состояние оценивается в $23,4 млрд).



Компания Alma Production выращивает яблоки в Краснодарском крае с 2008 года. Ее бывшая головная структура «Алма Холдинг» была зарегистрирована годом ранее. В апреле 2011-го ее основным владельцем с долей более 97% стала люксембургская Alma Group SA. В 2014 году 40% в «Алма Холдинге» приобрела «Волга груп», владельцем которой называли Тимченко, затем ее доля увеличилась до 46%, а в марте 2018 года — перешла к структуре «Волга Груп Агро». В октябре того же года владельцем 54% холдинга вместо Alma Group SA стала швейцарская Procuri SA, которая, по информации «Коммерсанта», представляла интересы французских инвесторов. Весной 2022 года стало известно, что они ищут покупателя своей доли в компании, в феврале 2023-го владельцем 54% «Алма Холдинга» стал Рене Фазель.



Яблоневые сады Alma Production расположены на площади около 392 га по границе Главного Кавказского хребта и в Кубано-Приазовской низменности, говорится на сайте компании. Хранилище на 8 тыс. т оборудовано холодильными камерами, которые позволяют хранить 6,8 тыс. т яблок круглый год. Продукция поставляется в торговые сети «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан», «Самокат» и другие. Выручка ООО «Алма Продакшн» за 2023 год составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 233,3 млн руб. Стоимость компании по методу чистых активов Rusprofile оценивает в 970 млн руб. Источник РБК в отрасли знает, что прежние владельцы «Алма Продакшн» давно хотели избавиться от актива, поскольку бизнес по производству яблок сложный и не очень маржинальный. Актив был приобретен по рыночной цене, добавил он.



Владельцами ООО «Краснооктябрьские сады» в равных долях являются Виктор Роговой и Иван Кеба. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля фруктами и овощами. Кеба также указан владельцем компаний «Юг-Фрукт», «Плоды Кубани» и «Славия», которые тоже специализируются на торговле плодоовощной продукцией, Виктору Роговому принадлежит оптовый продавец фруктов и овощей «Перспектива». Выручка «Краснооктябрьских садов» в 2023 году составила 1,6 млрд руб., прибыль — 71 млн руб.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

