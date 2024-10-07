Минсельхоз может снизить ввозные пошлины на продукцию переработки яблок

Минсельхоз рассматривает возможность снижения импортных пошлин на продукцию переработки яблок, например, пюре. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила в кулуарах Международного форума «Биопром», пишет ТАСС. Однако для этого необходимо изучить ситуацию, сложившуюся у отечественных производителей, на которых в этом году негативно повлияли погодные условия, отметила она.
Вместе с тем снижать пошлины на ввоз товарного яблока Минсельхоз не считает нужным и позитивно оценивает ситуацию с ним, благодаря Югу и Северному Кавказу, где, по словам Лут, получили очень хороший урожай. Ведомство сохраняет прогноз валового сбора яблок на уровне 1,6 млн т против 1,7 млн т в прошлом году.
При этом министр отметила, что снижение урожая подразумевает и уменьшение дохода садоводов. «Нам нужно, чтобы наши садоводы пережили этот тяжелый сезон, который был в этом году, и к следующему сезону подошли более уверенно, и мы получили хороший, уже полноценный урожай яблок, несмотря на погоду», — цитирует ее ТАСС.
В июне Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок с 1,8 млн т до 1,5 млн т из-за майских заморозков. Тогда Лут говорила, что ведомство прорабатывает вопрос поставки дополнительных объемов яблок из дружественных стран. В сентябре министерство повысило прогноз по сбору яблок до 1,6 млн т, что выше средних значений за последние пять лет.
На прошлой неделе РБК сообщил, что российские производители сидра столкнулись с нехваткой и подорожанием яблок. По словам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова, рост цен на техническое яблоко, используемое в отрасли, в зависимости от региона составил от 25% до 100% год к году. Это связано со снижением урожая в Центре и на Северо-Западе из-за майских заморозков. Именно в этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра.
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