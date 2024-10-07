Минсельхоз может снизить ввозные пошлины на продукцию переработки яблок

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая яблок на уровне 1,6 млн тонн Pixabay

Минсельхоз рассматривает возможность снижения импортных пошлин на продукцию переработки яблок, например, пюре. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила в кулуарах Международного форума «Биопром», пишет ТАСС. Однако для этого необходимо изучить ситуацию, сложившуюся у отечественных производителей, на которых в этом году негативно повлияли погодные условия, отметила она.



Вместе с тем снижать пошлины на ввоз товарного яблока Минсельхоз не считает нужным и позитивно оценивает ситуацию с ним, благодаря Югу и Северному Кавказу, где, по словам Лут, получили очень хороший урожай. Ведомство сохраняет прогноз валового сбора яблок на уровне 1,6 млн т против 1,7 млн т в прошлом году.



При этом министр отметила, что снижение урожая подразумевает и уменьшение дохода садоводов. «Нам нужно, чтобы наши садоводы пережили этот тяжелый сезон, который был в этом году, и к следующему сезону подошли более уверенно, и мы получили хороший, уже полноценный урожай яблок, несмотря на погоду», — цитирует ее ТАСС.



В июне Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок с 1,8 млн т до 1,5 млн т из-за майских заморозков. Тогда Лут говорила, что ведомство прорабатывает вопрос поставки дополнительных объемов яблок из дружественных стран. В сентябре министерство повысило прогноз по сбору яблок до 1,6 млн т, что выше средних значений за последние пять лет.



На прошлой неделе РБК сообщил, что российские производители сидра столкнулись с нехваткой и подорожанием яблок. По словам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова, рост цен на техническое яблоко, используемое в отрасли, в зависимости от региона составил от 25% до 100% год к году. Это связано со снижением урожая в Центре и на Северо-Западе из-за майских заморозков. Именно в этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра.



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