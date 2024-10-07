разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз может снизить ввозные пошлины на продукцию переработки яблок

Уменьшать ставку на товарные яблоки не планируется

| Агроинвестор |

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая яблок на уровне 1,6 млн тонн
Минсельхоз сохраняет прогноз урожая яблок на уровне 1,6 млн тонн

рассматривает возможность снижения импортных пошлин на продукцию переработки яблок, например, пюре. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила в кулуарах Международного форума «Биопром», пишет ТАСС. Однако для этого необходимо изучить ситуацию, сложившуюся у отечественных производителей, на которых в этом году негативно повлияли погодные условия, отметила она.

Вместе с тем снижать пошлины на ввоз товарного яблока не считает нужным и позитивно оценивает ситуацию с ним, благодаря Югу и Северному Кавказу, где, по словам Лут, получили очень хороший урожай. Ведомство сохраняет прогноз валового сбора яблок на уровне 1,6 млн т против 1,7 млн т в прошлом году.

При этом министр отметила, что снижение урожая подразумевает и уменьшение дохода садоводов. «Нам нужно, чтобы наши садоводы пережили этот тяжелый сезон, который был в этом году, и к следующему сезону подошли более уверенно, и мы получили хороший, уже полноценный урожай яблок, несмотря на погоду», — цитирует ее ТАСС.

В июне снизил прогноз урожая яблок с 1,8 млн т до 1,5 млн т из-за майских заморозков. Тогда Лут говорила, что ведомство прорабатывает вопрос поставки дополнительных объемов яблок из дружественных стран. В сентябре министерство повысило прогноз по сбору яблок до 1,6 млн т, что выше средних значений за последние пять лет. 

На прошлой неделе РБК сообщил, что российские производители сидра столкнулись с нехваткой и подорожанием яблок. По словам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова, рост цен на техническое яблоко, используемое в отрасли, в зависимости от региона составил от 25% до 100% год к году. Это связано со снижением урожая в Центре и на Северо-Западе из-за майских заморозков. Именно в этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства
«Агроинвестор» №09, сентябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №09, сентябрь 2024
«Каждый кризис открывает нам новые возможности»

«Агроинвестор»

«Каждый кризис открывает нам новые возможности»
Всем — «Хорриот». С 1 сентября сельхозживотных нужно маркировать в обязательном порядке

Журнал

Всем — «Хорриот». С 1 сентября сельхозживотных нужно маркировать в обязательном порядке