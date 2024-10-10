Unilever продала бизнес в России и Белоруссии

В линейке Unilever в том числе есть мороженое «Инмарко», «Магнат», Ekzo и др. Unilever

Британская Unilever (производство косметической продукции, бытовой химии, пищевой продукции и мороженого под брендами Dove, «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», Rexona, «Инмарко», «Магнат», Ekzo, Knorr и др.) завершила продажу бизнеса в России и Белоруссии группе компаний «Арнест». Предметом сделки стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, ее условия не разглашаются. «В течение прошедшего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала в себя разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу», — говорится в сообщении Unilever. Также уточняется, что закрытие сделки завершает присутствие Unilever в России.



«Арнест» в своем сообщении о сделке обращает внимание, что выбор группы компаний в качестве покупателя российских активов Unilever является следствием многолетнего эффективного сотрудничества: «Арнест» более 17 лет выпускал для компании косметическую продукцию и товары бытовой химии как для внутреннего рынка, так и на экспорт. «Приобретенная за это время экспертиза позволит нам эффективно развивать бизнес, наращивая объем производства и представленность продукции компании в рознице. Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки», — отметил президент компании «Арнест» Алексей Сагал.



Unilever — один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, компания работала в России с 1991 года. После начала СВО Unilever прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с территории страны, но продолжала продажу продукции с российских заводов. В феврале 2023-го компания допустила вероятность полного ухода из России. По итогам прошлого года доля российского бизнеса составляла 1% от оборота всего концерна, стоимость активов оценивалась в 600 млн евро. Источники РБК, знакомые с планами компании, ранее говорили, что она согласовала с российскими чиновниками цену продажи бизнеса в России на уровне 35-40 млрд руб. с учетом дисконта.



Группа «Арнест» объединяет несколько направлений бизнеса, основными из которых являются производство косметической продукции, алюминиевой упаковки для напитков, выпуск напитков. В 2023 году она выкупила российский бизнес нидерландской пивоваренной компании Heineken за 1 евро, получив в собственность семь заводов в России. При этом российская компания взяла на себя обязательства погасить долг подразделения Heineken перед головной структурой в размере 100 млн евро. По результатам прошлого года суммарный оборот группы «Арнест» составил 130,8 млрд руб., EBITDA составила 30,7 млрд руб.



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