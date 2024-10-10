разделы

реклама

журналы

Форум «Рынки зерна и масличных»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Unilever продала бизнес в России и Белоруссии

Покупателем стала группа «Арнест»

| Агроинвестор |

В линейке Unilever в том числе есть мороженое «Инмарко», «Магнат», Ekzo и др.
В линейке Unilever в том числе есть мороженое «Инмарко», «Магнат», Ekzo и др.

Британская Unilever (производство косметической продукции, бытовой химии, пищевой продукции и мороженого под брендами Dove, «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», Rexona, «Инмарко», «Магнат», Ekzo, Knorr и др.) завершила продажу бизнеса в России и Белоруссии группе компаний «Арнест». Предметом сделки стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, ее условия не разглашаются. «В течение прошедшего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала в себя разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу», — говорится в сообщении Unilever. Также уточняется, что закрытие сделки завершает присутствие Unilever в России.

«Арнест» в своем сообщении о сделке обращает внимание, что выбор группы компаний в качестве покупателя российских активов Unilever является следствием многолетнего эффективного сотрудничества: «Арнест» более 17 лет выпускал для компании косметическую продукцию и товары бытовой химии как для внутреннего рынка, так и на экспорт. «Приобретенная за это время экспертиза позволит нам эффективно развивать бизнес, наращивая объем производства и представленность продукции компании в рознице. Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки», — отметил президент компании «Арнест» Алексей Сагал.

Unilever — один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, компания работала в России с 1991 года. После начала СВО Unilever прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с территории страны, но продолжала продажу продукции с российских заводов. В феврале 2023-го компания допустила вероятность полного ухода из России. По итогам прошлого года доля российского бизнеса составляла 1% от оборота всего концерна, стоимость активов оценивалась в 600 млн евро. Источники РБК, знакомые с планами компании, ранее говорили, что она согласовала с российскими чиновниками цену продажи бизнеса в России на уровне 35-40 млрд руб. с учетом дисконта.

Группа «Арнест» объединяет несколько направлений бизнеса, основными из которых являются производство косметической продукции, алюминиевой упаковки для напитков, выпуск напитков. В 2023 году она выкупила российский бизнес нидерландской пивоваренной компании Heineken за 1 евро, получив в собственность семь заводов в России. При этом российская компания взяла на себя обязательства погасить долг подразделения Heineken перед головной структурой в размере 100 млн евро. По результатам прошлого года суммарный оборот группы «Арнест» составил 130,8 млрд руб., EBITDA составила 30,7 млрд руб.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна