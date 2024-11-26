В тепличном овощеводстве не хватает агрономов

Сельское хозяйство входит в топ-10 профессиональных областей с наиболее высоким дефицитом кадров А. Гордеев

Сегодня на одну вакансию агронома приходится 3,3 резюме при нормальном диапазоне конкуренции от 4 до 8, а если говорить о направлении тепличного овощеводства, то зачастую этот показатель — менее одного человека на вакансию. Об этом рассказал менеджер по проектам «Гродан» (бизнес-подразделение «Роквул») Алексей Куренин на панельной дискуссии в рамках выставки Global Fresh Market: Vegetables & Fruits.



Согласно статистике hh.ru, по итогам сентября сельское хозяйство вошло в топ-10 профессиональных областей с наиболее высоким дефицитом кадров. Динамика резюме в течение 2024 года не превышает +7%. Больше всего в АПК не хватает ветврачей и агрономов, при том что средняя зарплата последних в этом году увеличилась на 17%, до 77,2 тыс. руб.



«Работодатели заинтересованы в найме высококвалифицированных специалистов, которых на рынке единицы. hh.индекс, который в сельском хозяйстве составляет 3,5 кандидата на вакансию, говорит о тотальном дефиците кадров, — отметил Куренин. — В октябре прирост резюме составил всего 2% к предыдущему месяцу. По отношению к 2023 году, в 2024-м отмечается только рост числа вакансий. Так, в начале года он составлял +11-21%, снижение показателей произошло лишь во втором полугодии. За январь-октябрь текущего года в России открыто около 10 тыс. предложений для агрономов, это на 5% больше, чем в 2023-м. В тепличном овощеводстве нередки ситуации, когда на некоторые вакансии кандидатов нет совсем».



При этом среди действующих сотрудников отмечается снижение лояльности к работодателям. Одна из основных причин демотивации — чрезмерная нагрузка квалифицированных специалистов, которая, к тому же, не соответствует их прямым обязанностям. В условиях нехватки кадров сотрудники зачастую оказываются перегружены непрофильными задачами, что может отвлекать их от выполнения ключевых функций. А непонимание смысла подобных задач и отсутствие четких, видимых результатов приводит к усталости и выгоранию. Негативное влияние оказывает и отсутствие оценки вклада и вовлеченности специалиста в успех, отметил Куренин.



«В условиях жесткого кадрового голода, растущего дефицита специалистов, ситуацию осложняет еще одна проблема — невозможность быстро подготовить новые кадры. Поэтому очень важно сохранять лояльность действующего квалифицированного персонала, и здесь на первый план выходят вопросы нефинансовой мотивации, — считает он. — Прежде всего, это создание психологического комфорта в коллективе, возможность карьерного и профессионального роста, корректировка стиля управления. Такие инструменты, как обратная связь, встречи с руководством, обучение, развитие и наставничество способны оказать серьезное влияние на повышение лояльности сотрудников».



«Как и во всех сегментах сельского хозяйства, в тепличном овощеводстве, безусловно, тоже ощущается нехватка персонала, причем начиная от линейного — овощеводов, разнорабочих, специалистов по уходу за растениями, — заканчивая высококвалифицированным — агрономами, инженерами, технологами, — подтвердила «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — Однако если линейный персонал можно научить достаточно быстро работе в тепличном комплексе современного типа, то с агрономами все сложнее».



Очевидно, что линейным персоналом того или иного тепличного хозяйства могут быть только люди, которые живут в непосредственной близости от него или хотя бы те, которых можно возить на работу ежедневно, продолжает она. Яркий пример — это агрокомплексы в составе группы «Горкунов» в Новосибирской области, куда ежедневно возят работников из самого Новосибирска и ближайших населенных пунктов, которые находятся на сельских территориях. Обучить такой персонал можно, если на предприятии есть опытные работники, которые могут показать, рассказать и проконтролировать всю деятельность новых сотрудников.



Что касается агрономов защищенного грунта, то, во-первых, стоит понимать, что в тепличных хозяйствах работает несколько таких специалистов: технологи защищенного грунта, специалисты по конкретным культурам, специалисты по защите растений, отмечает Решетникова. Они отличаются по базовым знаниям: если 30 лет назад, когда тепличные комплексы были гораздо менее сложными, на все хватало одного специалиста, то сейчас предприятиям закрытого грунта, особенно с учетом площадей, которые зачастую превышают 10 га, требуется несколько агрономов, несколько специалистов по защите растений, несколько специалистов по питанию растений. «С поиском таких людей проблемы есть и были всегда, с самого начала развития тепличной отрасли в современном формате, — говорит Решетникова. — Однако если еще 10 лет назад в России вообще не было агрономов, которые обладали бы знаниями, которые нужны для теплиц 4-го и 5-го поколений, то в последние пять лет специализированные вузы, в том числе, МСХА им. К. А. Тимирязева начали готовить такие кадры».



До 2020 года, когда современные теплицы в России только начинали развиваться, было много приглашенных агрономов из-за рубежа, которые стоили очень дорого: кроме высоких зарплат, им платили подъемные, ежегодно компенсировали перелет на родину, знает Решетникова. «Потом у нас был активный период, когда наших агрономов отправляли за рубеж на стажировку, причем длительную, затем такие специалисты возвращались в Россию. Сейчас, безусловно, в нашей стране достаточно много агрономов высокого класса, но, поскольку отрасль развивается, строится все больше тепличных комплексов, спрос на этих специалистов не уменьшается, — оценивает эксперт. — С другой стороны, потребность в высококвалифицированных кадрах в последние десять лет привела к высокой ротации, когда одного специалиста в связи с его высокой ценностью переманивают из одного тепличного комплекса в другой. Зарплаты у них сейчас очень приличные, хотя дефицит такого персонала сохраняется». Есть тепличные комплексы, которые сами для себя готовят таких специалистов: используют наставничество, отправляют на обучение своих перспективных сотрудников, в том числе по специальности агронома, добавляет Решетникова.



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