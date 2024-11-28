На Ставрополье планируют выращивать бананы

При средней урожайности бананов примерно 40 т/га окупаемость составит несколько десятков лет Pixabay

Первый в России тепличный комплекс по выращиванию бананов планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году на Ставрополье. Для строительства четырех или пяти сооружений площадью 100-150 тыс. кв. м формируются земельные участки на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск». Общая площадь территории для реализации проекта составит 46 га. Кроме бананов комплекс позволит выращивать фисташки, миндаль, авокадо, манго и маракуйю, пишет ТАСС.



Проект планирует реализовать российский инвестор совместно с партнерами из Казахстана. «Есть технология выращивания, которая широко используется. Прекрасно понимаем, что это не “воздушный” проект, он рентабельный. По продукции будет конкурентен с бананами, которые производятся в Турции и других странах», — пояснил глава города Невинномысск Михаил Миненков.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая 26 ноября на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета рассказала, что в ходе визита в Казахстан ознакомилась с опытом выращивания там бананов в теплицах. «Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — отметила она. В феврале руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков в одном из интервью сообщал, что успешные опыты по акклиматизации тропических растений уже проводились в Краснодарском крае.



Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов говорит, что с такими проектами пока не сталкивался. «К нам приходит много инвесторов, в том числе, с достаточно экзотическими проектами, например, по выращиванию аналога сахарного тростника в России. Просят посчитать окупаемость проекта, его доходность, но затраты и окупаемость выращивания бананов мы еще не считали», — сказал он «Агроинвестору».



В целом, по мнению эксперта, с экономической точки зрения проект достаточно спорный. «Зачем выращивать бананы в теплицах, строительство которых предполагает очень серьезные инвестиции, когда эти фрукты — биржевой товар, который проще привезти из других стран?», — задается вопросом он.



Голохвастов обращает внимание, что в любом бизнес-проекте должен быть экономический смысл. «Например, у выращивания яблок или томатов идея понятная и четкая. Есть определенная технология, большой объем импорта. Соответственно, поставив эту же технологию в Россию, появляется возможность заместить импорт, сэкономить на логистике, курсовых рисках и так далее. Или наоборот: у нас много свободных земель, мы выращиваем на них рапс, перерабатываем в масло, экспортируем его в Китай. А в чем бизнес-идея проекта по производству в теплицах бананов, которые в Латинской Америке в естественных условиях растут почти при нулевых затратах — непонятно», — рассуждает он.



«Давайте сделаем грубую прикидку: организация тепличного комплекса требует значительных инвестиций. При средней урожайности томатов 470 т/га и средней оптовой (отпускной) цене порядка 100 руб./кг вложения в такие теплицы в современных реалиях окупаются более 10 лет. Розничная цена бананов в России уже многие годы составляет около одного доллара за килограмм, в опте — около 50 центов. При средней урожайности бананов примерно 40 т/га окупаемость составит несколько десятков лет. Готов ли к этому инвестор?», — заключает эксперт.



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