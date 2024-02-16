Пять эквадорских компаний получили право на поставку бананов в Россию

В 2023 году Эквадор экспортировал в Россию 75 млн коробок бананов, что составляет 21% от общемирового объема поставок Freepik.com

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объявил, что пять компаний из Эквадора получили право на поставку бананов в Россию. Это решение было принято с учетом гарантий соответствующей службы Эквадора, детали технической стороны будут обсуждаться позже. 19 февраля планируется провести видеоконференцию с контрольной службой Эквадора.



Ранее Россельхознадзор сообщил о выявлении опасного карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки в бананах из Эквадора. В связи с этим ведомство приостановило сертификацию для пяти экспортеров, нарушавших требования. В ответ на это министр внешней торговли Эквадора передал техническое обоснование для пересмотра ограничений на импорт бананов в Россию. Делегация Эквадора также направится в Москву для решения возникших проблем с поставками бананов.



Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что на этой неделе средние розничные цены на бананы составляли 156 руб./кг. В начале февраля — 156,2 руб./кг. По его словам, динамика цен на бананы зависит от баланса спроса и предложения, курсовой динамики, стоимости логистики. Увеличение предложения на рынке может снизить их стоимость, при условии стабильного курса и цен на логистику.



В начале февраля гендиректор агентства Fruitnews Ирина Козий высказывала опасения, что введение ограничений на поставку бананов из Эквадора может привести к «паническому всплеску цен», который позднее стабилизируется. Эксперт также отмечала, что уже введенные контрсанкции обходятся российским потребителям примерно в 20-25% от стоимости фруктов. Заместитель директора «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов тогда говорил, что импорт бананов в Россию за 11 месяцев 2023 года превысил 1,306 млн т, основная часть (более 1,302 млн т) пришлась на Эквадор. В случае негативного развития событий с Эквадором, возможно увеличение поставок бананов из других стран, таких как Гватемала, Филиппины, Вьетнам, Колумбия и Коста-Рика, отмечал эксперт.



16 февраля газета Primicias, ссылаясь на исполнительного директора Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричарда Саласара писала, что Эквадор столкнулся с проблемой поиска новых рынков для сбыта излишнего объема бананов, который поставлялся в Россию до введения ограничительных мер. По информации издания, эквадорские производители бананов, на которых были наложены ограничения со стороны России с 5 февраля, теперь направляют свою продукцию в страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Среди потенциальных рынков сбыта рассматриваются Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ.



Саласар отмечал, что бананы из Эквадора «не задерживаются в стране», так как спрос на них высок, однако стране сложно найти альтернативный рынок, сравнимый с российским. По данным Acorbanec, в 2023 году Эквадор экспортировал в Россию 75 млн коробок бананов, что составляет 21% от общемирового объема поставок.



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