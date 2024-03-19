За два месяца поставки бананов в Россию выросли на 2,1%

Российские торговые сети изучают возможности расширения ввоза бананов из разных стран Pixabay

В январе — феврале 2024 года поставки бананов в Россию увеличились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 255,3 тыс. т, говорится в сообщении Россельхознадзора. Основные поставки шли из Эквадора — 249,6 тыс. т, из Китая ввезли 2 тыс. т. В январе — феврале 2023 года из Эквадора было поставлено 250 тыс. т бананов, из Китая — 39 т.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, слова которого приводит ТАСС, отметил, что российские торговые сети изучают возможности расширения импорта бананов из разных стран, чтобы разнообразить источники поставок и уменьшить зависимость от Эквадора. Караваев также подчеркнул, что Эквадор остается важным поставщиком бананов на российском рынке благодаря высокому качеству своей продукции, ее долгому сроку годности и способности хорошо переносить длительные транспортировки.



«Одновременно торговые сети изучают возможности поставок с различных рынков, чтобы уменьшить зависимость от сезонных, погодных и политических факторов в Эквадоре, которые могут повлиять на цены или привести к проблемам с поставками бананов. Российские ритейлеры стремятся расширить источники поставок, чтобы предложить потребителям более широкий ассортимент по доступным ценам», — рассказал Караваев. По его словам, в качестве потенциальных дополнительных поставщиков могут быть рассмотрены Индия, Коста-Рика и Бразилия. Кроме того, среди ключевых мировых производителей бананов кроме Эквадора можно выделить Филиппины, Анголу, Гватемалу, Танзанию, Колумбию, Мексику и Перу.



В начале февраля было объявлено о планах России увеличить импорт бананов из Китая, Кореи, Египта и Таиланда. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Индия является крупнейшим мировым производителем бананов, за ней следуют Китай и Индонезия. Однако в 2023 году поставки бананов из Индонезии в Россию не осуществлялись.



В 2023 году X5 Group стала лидером по импорту бананов в Россию, увеличив их ввоз на 8% до 386 тыс. т, ранее писал «Коммерсантъ». Весь импорт шел из Эквадора. При этом общий ввоз бананов в Россию вырос на 28,7 тыс. т до 1,38 млн т. В сети магазинов «Магнит» отмечали, что компания рассматривает альтернативные поставки бананов и уже проводит тестирование импорта из различных стран, включая Индию и Вьетнам. Во «ВкусВилле» также изучали возможность расширения зоны поставок бананов, учитывая соотношение цены и качества.



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