Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

На ближайшем заседании Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции А. Орлов

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. «Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы, — говорится в сообщении регулятора. — По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос».



На ближайшем заседании Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По его прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. В октябре — ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале, однако устойчивое инфляционное давление усилилось, отмечается в сообщении ЦБ. Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, в том числе это связано с ослаблением рубля. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%.



Ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция в России была бы выше, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА «Новости». «Мы просчитывали альтернативные сценарии, и, если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%, потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное, она продолжала бы быстро ускоряться», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. На предыдущем заседании ЦБ повысил ставку с 19% до 21%.



ЦБ отмечает, что некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены ослабления рубля. Однако в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, рассчитывает регулятор.



Правда, на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, хотя выросли отдельные дезинфляционные риски. Основные проинфляционные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий.



Накануне в ходе прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин выразил надежду, что совет директоров ЦБ примет взвешенное решение по ключевой ставке, которое будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. Он также сказал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не сообщает ему, какой будет ключевая ставка. «Она сама, наверно, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение», — отметил Путин. Консенсус-прогнозы предполагали повышение ставки до 23%. При этом звучали мнения, что ставка может вырасти вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

