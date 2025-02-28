М. Стулов

28 февраля исполняется 70 лет вице-спикеру Госдумы, бывшему губернатору Воронежской области и экс-министру сельского хозяйства Алексею Гордееву. К юбилею политика, который внес огромный вклад в возрождение российского АПК и становление отрасли в ее современном виде, «Агроинвестор» решил вспомнить его ключевые достижения.



В должности главы Минсельхозпрода, а затем Минсельхоза (так министерство называется с мая 2000 года) Алексей Гордеев проработал с августа 1999-го до конца февраля 2009-го, параллельно — с мая 2000-го по февраль 2004-го — был заместителем председателя правительства. В 2009—2017 годах был губернатором Воронежской области, затем около полугода — полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе. С 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года — заместитель председателя правительства, где в том числе курировал вопросы, связанные с развитием АПК. С февраля 2020-го — депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», с октября 2021 года избран заместителем председателя нижней палаты парламента.



Хотя и на посту губернатора Воронежской области, и в Госдуме Алексей Гордеев уделяет большое внимание вопросам АПК и развития отрасли, самые знаковые для нее изменения произошли в период его работы в Минсельхозе. Гордеев возглавил министерство, когда экономика только начала восстанавливаться после глобального спада 90-х годов и дефолта августа 1998-го. Среди первых инициатив нового министра было списание долгов аграриев по кредитам и их субсидирование. Правда, указ о списании 57 млрд руб. долгов сельхозпроизводителей — в основном пени и штрафов — президент Владимир Путин подписал только в 2003 году, оставшаяся часть долга (63 млрд руб.) была реструктуризирована. Хотя мера была принята небыстро, Гордеев называл этот шаг «беспрецедентным решением государства за последние 10-12 лет» и отмечал, что «вся процедура по списанию долгов с АПК говорит о том, что государство должно и способно заниматься проблемами сельского хозяйства». «Это является сигналом инвесторам и банковскому сообществу о том, что государство берет на себя часть рисков по сельскому хозяйству и можно смело работать в этом секторе», — цитировало его «РИА Новости». И инвесторы поверили в отрасль, в том числе непрофильные и иностранные.





Правительство Воронежской области



Именно при Гордееве были приняты основополагающие для отрасли закон о развитии сельского хозяйства, Земельный кодекс, закон об обороте сельхозземель. Также среди главных событий девяти с половиной лет, когда Алексей Гордеев возглавлял агроведомство, можно назвать создание в 2000 году Россельхозбанка, который стал главным банком для АПК, а годом позже — «Росагролизинга». При Гордееве с 2001 года начались товарные и закупочные интервенции на рынке зерна. В сезоне-2001/02 Россия впервые за 70 лет поставила на экспорт существенный объем зерна — 7,1 млн т, и вошла в десятку мировых лидеров по вывозу пшеницы и топ-5 — по ячменю. Сейчас наша страна уверенно лидирует по поставкам пшеницы на внешние рынки.



В 2006—2007 годах был реализован приоритетный нацпроект «Развитие АПК». В документе впервые были зафиксированы конкретные суммы господдержки агросектора, она стала системной. Объем финансирования нацпроекта за два года составил 34,9 млрд руб. По данным Минсельхоза, контрольные целевые показатели нацпроекта были выполнены, и впоследствии он был преобразован в отраслевую госпрограмму. АПК стал первым сектором, получившим федеральную отраслевую программу развития до 2012 года, ее общая стоимость — 551 млрд руб. за пять лет — стала рекордом. При Гордееве федеральное финансирование агросектора увеличилось с 9,3 млрд руб. в 1999 году до 42,9 млрд руб. в 2008-м (по закону о федеральном бюджете). При этом он обращал внимание, что сельское хозяйство современной России многоукладно и господдержку нужно направлять прежде всего тем, кто способен работать эффективно.



Согласно Росстату, валовой сбор зерна с 1999-го по 2008 год увеличился с 54,6 млн т до 108,2 млн т, впервые в истории современной России превысив отметку в 100 млн т. Урожай масличных за этот период вырос с 4,7 млн т до почти 9 млн т, сахарной свеклы — с 15,2 млн т до 29 млн т. Производство скота и птицы на убой увеличилось с 4,3 млн т до 6,3 млн т в убойном весе, в том числе птицы — с 748,1 тыс. т до 2,2 млн т, свиней — с 1,48 млн т до 2 млн т.

«Алексей Гордеев пришел в аграрную отрасль тогда, когда она была в катастрофическом состоянии: самый долгий, самый глубокий трансформационный спад в аграрном секторе во всем постсоветском пространстве был именно в России, — вспоминает независимый эксперт агрорынка Александр Корбут (ранее — вице-президент Российского зернового союза). — Основная заслуга Гордеева в том, что он не бросился с ходу поднимать производство, а действовал очень системно и последовательно. Первое, что он сделал, — создал финансовую инфраструктуру для аграрного сектора: Россельхозбанк, «Росагролизинг», закон о реструктуризации задолженностей сельхозпроизводителей, проведение зерновых интервенций — все это было разработано при нем. При Гордееве у нас появились единый сельхозналог, нулевой налог на прибыль для аграриев. Также в период его курирования АПК была огромной бюджетная поддержка отрасли».



Но главное, по словам Корбута, что Гордеев четко увидел и почувствовал те новые компетенции, которые рождались в отрасли, и поддержал их, благодаря чему с 2006 года отрасль стала расти. «В целом вся та позитивная динамика, которая есть сейчас, с моей точки зрения, связана с тем, что в свое время делал Гордеев, — рассуждает Корбут. — Он убедил и правительство, и президента в том, что отрасли нужен нацпроект, и мы получили очень хороший результат. АПК стал привлекать инвестиции, самые лучшие и современные технические средства, генетику и технологии в мире. Все это создало базу для динамичного роста. По большому счету, я бы назвал работу Гордеева фундаментом “российского аграрного чуда”».



«Алексей Васильевич Гордеев заложил основы современного сельского хозяйства России. Он стал революционером, который изменил подходы и способствовал активной модернизации отрасли, — отмечает пресс-служба ГК «Дамате». — Среди знаковых решений, принятых при Гордееве, — разработка и запуск госпрограммы по развитию АПК, увеличение федерального финансирования агросектора, развитие кредитования за счет ввода субсидий. Именно при нем сельское хозяйство получило стимул к эффективности, конкурентоспособности, современности. В период его работы в Минсельхозе были начаты крупнейшие проекты в АПК, которые и сейчас успешно работают. Благодаря политике Гордеева по поддержке агропромышленного комплекса отрасль накопила необходимый потенциал и запас прочности, был создан надежный фундамент из комфортных инвестиционных условий на ближайшие десятилетия».



Владимир Маслов, председатель совета директоров ГК «Агроэко» Агропромышленный комплекс России сегодня — современная, динамично развивающаяся отрасль. В этом, конечно, огромная заслуга Алексея Васильевича Гордеева. Под его руководством прошли эффективные реформы, которые трансформировали сельское хозяйство, обеспечили продовольственную безопасность и позволили российской продукции выйти на экспортные рынки. Важно сказать, что отношение к отрасли в обществе в целом изменилось. АПК сегодня — это практически полностью высокотехнологичная, привлекательная отрасль, поэтому сегодня все больше молодежи выбирают аграрные профессии. Развивается социальная инфраструктура на селе, благодаря этому с каждым годом растет количество семей, которые имеют возможность строить свою жизнь в комфортных условиях, занимаясь любимым делом на родной земле.

Для тех, кто занимается сельским хозяйством и в целом АПК последние 20 лет, имя Алексея Гордеева связано с началом великого перелома, когда наша отрасль после десятилетий беспросветной нищеты и безнадежности стала превращаться в инвестиционно привлекательное направление российской экономики, соглашается глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «В конце прошлого века основным эпитетом в отношении сельского хозяйства было понятие “черная дыра”, где бесследно и безвозвратно исчезали миллиарды государственных денег и банковских кредитов. Гордеев первым стал говорить о том, как обеспечить долговременную рентабельность производства, сделать кредиты доступными и заместить импортную продукцию российской, тем самым обеспечив продовольственную независимость в будущем, — рассказывает эксперт. — Его глубоко продуманный и нацеленный на десятилетия вперед подход дал неимоверный толчок аграрному сектору. Алексей Васильевич смог убедить финансово-экономический блок правительства, как и почему нужно развивать сельское хозяйство, получить поддержку высшего руководства страны в реализации приоритетного нацпроекта “Развитие АПК” и в последующем — госпрограммы. Выражение “обеспечить рентабельность для расширенного производства” стало ключевым лозунгом. Именно этот подход привлек в отрасль тысячи талантливых предпринимателей нового поколения и поддержал желание заниматься сельхозпроизводством у старшего поколения».



К достижениям Алексея Гордеева можно отнести проведение сельхозпереписи в 2006 году, которая показала реальное состояние отрасли. Предыдущая перепись проводилась в 1926-м.

Еще одна заслуга Алексея Гордеева — квотирование импорта мяса. В начале 2000-х доля зарубежной продукции на российском рынке достигала 65%. «Сегодня мы выходим на соотношение 40% импорта и 60% отечественной продукции, — говорил он в ноябре 2004 года. — Будем стараться менять этот баланс в сторону наших производителей».



Период, когда Гордеев стал министром сельского хозяйства, был, пожалуй, низшей точкой падения развития нашего сельского хозяйства — как растениеводства, так и животноводства, оценивает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Последнее за 90-е годы было почти уничтожено в связи с общей ситуацией в экономике, кроме того, в тот период был бесконтрольный ввоз со всего мира самого дешевого мяса. «С одной стороны, нужно было обеспечивать население доступными продуктами, и, наверное, другого выхода в той ситуации не было. Но, с другой стороны, это привело практически к утрате промышленного животноводства и птицеводства», — говорит он. Итогом стала абсолютная импортозависимость по всем видам мяса. Так, например, крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия Москвы 100% всех видов мяса закупали за рубежом, знает Ковалев. Соответственно, любое изменение курса валюты приводило к немедленному повышению себестоимости продукции.



«Нужно было выработать стратегический подход на будущее, чтобы изменить ситуацию. При непосредственном участии Алексея Гордеева, а также руководителей государства были выбраны ключевые факторы, которые дали взрывной рост собственного производства мяса, выход на 100-процентную самообеспеченность, а позже — построение экспортно ориентированной стратегии», — отмечает Ковалев. Во-первых, с 2003 года были введены квоты на импорт мяса, и эти ограничения стали первым фундаментальным фактором для развития отрасли. Второй фактор — льготные долгосрочные инвестиционные кредиты. «Промышленное животноводство в начале 2000-х было разрушено, мясо или было импортным, или производилось личными подсобными хозяйствами в сельской местности, поэтому требовалось практически с нуля создавать птицеводство и свиноводство. Накопленного капитала ни у компаний, ни у людей почти не было, поэтому возникла необходимость в долгосрочных, желательно дешевых кредитах, — рассказывает Ковалев. — Тогда впервые были введены субсидируемые льготные кредиты на восемь лет для свиноводов. Это обеспечило взрывной рост производства».





Правительство Воронежской области



Возможности частным лицам развивать бизнес при Алексее Гордееве тоже было придано правильное значение, продолжает Ковалев. «То есть поощрение частной инициативы, длинные льготные кредиты и защита внутреннего рынка обеспечили свиноводству такой феноменальный успех, который отрасль продолжает демонстрировать до сих пор, — отмечает он. — Конечно, сейчас темпы роста снизились, поскольку мы почти вышли на стопроцентную самообеспеченность по мясу и начинаем развивать экспорт: сегодня наша страна входит в топ-5 мировых производителей как по птице, так и по свинине, приближаемся к топ-5 экспортеров». А начало этого успеха — в 2003 году, когда были введены квоты и пошлины на импорт, резюмирует Ковалев.



«Для меня важнейшим достижением Гордеева представляется создание фактически с нуля современной мясной отрасли в нашей стране, которое началось с введения тарифных квот на импорт мяса, — комментирует Сергей Юшин. — Если в начале 2000-х до 70% мяса птицы, до 35% свинины и говядины поступало из десятков стран, то сегодня Россия занимает четвертое место в мире по объемам производства и стала его нетто-экспортером». При этом мы еще и обеспечили высокий уровень потребления — около 83 кг на человека в год по сравнению с 50 кг 25 лет назад, добавляет глава НМА.



Сергей Юшин, глава Национальной мясной ассоциации «Я очень хорошо помню регулярные встречи и откровенные обсуждения в кабинете Гордеева за чашкой чая в неформальной обстановке текущих вопросов и путей развития животноводства и производства мяса. Алексей Васильевич, несмотря на свой высокий пост, умел создать такую атмосферу для разговора на равных, которая “раскрывала” собеседника, давала возможность донести самые тонкие нюансы и детали, к которым он всегда относился с большим вниманием. Я считаю, что нашей отрасли повезло с возможностью иметь постоянную связь и диалог по самым непростым вопросам, которую мы не теряем и сегодня. Иногда наши оценки могли отличаться, но всегда была возможность аргументировать свою точку зрения. Именно это на первых этапах становления современного животноводства было крайне важно».

Не будет преувеличением сказать, что именно подходы Алексея Гордеева в начале 2000-х годов, его шаги по возрождению аграрного сектора России, его сила убеждать ярых противников АПК (а были и такие) в необходимости производить как можно больше продукции внутри страны и обеспечить высокую рентабельность производства подтолкнули на тот момент крупнейшего импортера мяса — «Мираторг» — к мысли об инвестициях в сельское хозяйство. «Начав с небольшого производства товарной свинины в Белгородской области, компания постепенно стала расширять свою деятельность, в том числе в направлении растениеводства, производства комбикормов, — рассказывают в компании. — Для инвесторов стали доступны долгосрочные кредиты по льготной ставке, таможенно-тарифная политика была нацелена на приоритет отечественным производителям мяса. В этом несомненная заслуга Алексея Васильевича. Постепенно, но неуклонно барьеры для импорта становились более высокими, и это также привело нас к мысли, что импорт — бесперспективное направление в отличие от производства сельхозпродукции внутри страны».



Сегодня АПХ «Мираторг» является крупнейшим инвестором в АПК, развивает десятки направлений в самых разных отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности. «За 20 лет инвестиций в российский аграрный сектор мы превратились из импортера с несколькими десятками сотрудников в мировую продуктовую компанию, в которой работает почти 45 тыс. человек. Этого бы не случилось, если бы не было прибыльного производства и желания, а также возможности увеличивать инвестиции», — уверены в компании. Масштабный проект по развитию мясного скотоводства, который «Мираторг» начал в 2010 году, также состоялся во многом благодаря принципам развития отечественного сельского хозяйства, заложенным Гордеевым. «Разумеется, позитивные изменения в АПК за последние 20 лет были бы невозможны без продуманной, последовательной и понятной инвесторам и банкам государственной политики в отношении отрасли, которую реализовывали руководители страны», — добавляют в компании.



Накануне пятилетия пребывания на посту главы Минсельхоза Алексей Гордеев признавался, что его заветная мечта как министра — чтобы на внутреннем рынке доминировала только продукция отечественных производителей. Среди его последних достижений в этой должности — разработка проекта Доктрины продовольственной безопасности страны, предполагавшей устойчивое замещение импорта основных продуктов питания и обеспеченность ими населения. Тема продовольственной безопасности близка Гордееву: в 2000 году он защитил диссертацию на тему «Продовольственное обеспечение России (проблемы и механизмы их решения)» во Всероссийском НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве. Доктрина была утверждена в феврале 2010 года, ее обновленная редакция действует с 2020-го.



«Во многом именно благодаря предложенной Гордеевым стратегии развития АПК и разработанной при нем концепции Доктрины продовольственной безопасности наша страна смогла проводить независимую внешнюю политику в период обострения международной обстановки и отношений со странами, которые традиционно были поставщиками продовольствия в Россию, — комментирует Сергей Юшин. — Об этом говорят и зарубежные исследователи “российского аграрного чуда”».



«Агроинвестор» поздравляет Алексея Васильевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо российского АПК!



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

