Урожай зерна в 2024 году с учетом новых регионов составил 128,1 млн тонн

По прогнозу Минсельхоза, в 2025 году уровень самообеспечения по зерну составит 168,2% Pixabay

Урожай зерна в 2024 году с учетом новых регионов составил 128,1 млн т в чистом весе, следует из проекта ежегодного доклада Минсельхоза президенту о состоянии продовольственной безопасности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом. По данным Росстата, без учета новых регионов валовой сбор зерна в прошлом году составил 125,9 млн т.



Источник агентства также сообщил, что посевная площадь в этом году с учетом новых регионов прогнозируется на уровне 83,7 млн га, что на 1,1 млн га больше, чем в 2024-м. Посевы яровых планируется увеличить на 220,7 тыс. га, до 55,8 млн га, в том числе сахарной свеклы — на 4,1 тыс. га, до 1,17 млн га, масличных культур — на 590,8 тыс. га, до 20,4 млн га, картофеля и овощей в организованном секторе — на 13,3 тыс. га, до 474,1 тыс. га. Яровые зерновые и зернобобовые займут 28,8 млн га, что соответствует показателю прошлого года.



По прогнозу Минсельхоза, в 2025 году уровень самообеспечения по зерну составит 168,2% против 149,4% в 2024-м (пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности — 95%), по картофелю — 95% против 91,6% (пороговое значение — 95%) соответственно. Как ранее писал «Агроинвестор», расчетный валовой сбор зерновых и зернобобовых с учетом новых регионов в этом году может составить 145,2 млн т при средней урожайности 30,4 ц/га, следует из прогнозной структуры посевных площадей под урожай 2025 года.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

