Росстат уточнил данные по урожаю за 2024 год

В прошлом году было собрано около 82,59 млн тонн пшеницы М. Стулов

Росстат опубликовал итоговые показатели по собранному в 2024 году урожаю. По уточненным данным, валовой сбор зерна составил 125,9 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) против 145 млн т в 2023-м. В конце прошлого года статведомство оценивало урожай на уровне 124,9 млн т. Минсельхоз ранее рассчитывал, что итоговый показатель производства зерна составит 130 млн т.



В том числе валовой сбор пшеницы в прошлом году составил около 82,59 млн т против 92,85 млн т в 2023-м. В конце прошлом года Росстат оценивал урожай агрокультуры чуть ниже — на уровне 82,4 млн т. Сбор ячменя снизился с 21,1 млн т в 2023 году до 16,67 млн т (16,7 млн т по предварительным данным). Урожай кукурузы составил 13,95 млн т — это на 0,75 млн т больше, чем первая оценка, однако меньше сбора 2023-го (16,6 млн т). Производство ржи снизилось с 1,7 млн т до 1,16 млн т, такой же показатель статведомство озвучивало в декабре 2024-го.



Показатели сбора крупяных культур по сравнению с предварительными данными почти не изменились. Урожай риса составил 1,26 млн т против 1,07 млн т годом ранее, гречихи — 1,2 млн т (1,47 млн т в 2023-м), овса — 3 млн т (3,3 млн т), проса — 324 тыс. т (450 тыс. т). По последнему в декабре оценка была на 2 тыс. т ниже. Итоговый сбор зернобобовых культур, как и по первой оценке, составил 5,37 млн т против 5,95 млн т годом ранее, в том числе гороха — 3,8 млн т против 4,7 млн т.



Урожай подсолнечника снизился с 17,2 млн т в 2023 году до 16,89 млн т. Предварительные данные по его сбору были немного ниже — 16,57 млн т. Сои было намолочено свыше 7 млн т (как и по предварительным данным) — примерно на 200 тыс. т больше, чем годом ранее. Урожай рапса вырос с 4,2 млн т до 4,66 млн т, такой же показатель был представлен в декабре.



Сахарной свеклы в прошлом году было накопано 45,1 млн т — это выше предварительной оценки (41,9 млн т), но ниже показателя 2023-го (53,1 млн т). Валовой сбор картофеля во всех хозяйства составил 17,83 млн т — чуть ниже показателя, озвученного в декабре (18 млн т). В 2023-м было собрано 20,2 млн т. В сторону небольшого повышения были пересмотрены данные по урожаю овощей во всех хозяйствах, он составил 13,93 млн т, тогда как изначально оценивался в 13,75 млн т. В 2023 году было получено 13,8 млн т.



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