Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта зерна в этом сезоне

В 2024 году отечественное зерно поставлялось в 109 стран sea-line.org

Минсельхоз рассчитывает, что после досчета по итогам 2024 года урожай зерна составит 130 млн т, что полностью закрывает внутренние потребности и позволяет сохранять высокий экспортный потенциал. Ожидается, что в текущем сезоне Россия направит на внешние рынки 55−57 млн т зерновых. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала в ходе пленарной сессии III Международного форума Global Grain and Pulses Forum 2025 в Дубае.



Глава агроведомства отметила, что зерно — основа продовольственной безопасности, а Россия традиционно является одним из мировых лидеров по производству зерновых. В 2024 году отечественное зерно поставлялось в 109 стран, 70% объема пришлись на Ближний Восток и Африку. При этом география экспорта расширяется: к сотрудничеству присоединились 11 новых государств, еще семь — возобновили торговлю с Россией.



Между тем, руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский на сессии «Рынок зерновых. Перспективы России» в рамках форума оценил экспортный потенциал в этом сезоне на уровне 49,5 млн т, включая 42 млн т пшеницы (52,6 млн т — с учетом зернобобовых), пишет «Интерфакс». С начала сезона по февраль объем поставок может составить 41,5 млн т против 47,8 млн т за аналогичный период прошлого сезона. В том числе пшеницы может быть отгружено 34,5 млн т (36,2 млн т в июле-феврале 2023/24). С 15 февраля в России начала действовать квота на экспорт пшеницы — 10,6 млн т. Однако, согласно текущим оценкам, экспортный потенциал на период с начала действия квоты до конца сезона составляет 8,1 млн т, и, вероятно, прогноз вывоза будет пересмотрен в сторону уменьшения, отметил Павенский.



Экспорт ячменя в июле-феврале прогнозируется на уровне 4,08 млн т (6,16 млн т год назад), прогноз на весь сезон — 4,1 млн т (9 млн т), что станет самым низким показателем с 2021/22 сельхозгода (3,5 млн т). Объем поставок кукурузы в июле-феврале ожидается на уровне 2,56 млн т (4,79 млн т), по итогам всего сезона — 2,77 млн т (7,34 млн т), что близко к показателю 2018/19 сельхозгода (2,81 млн т).



По прогнозу Павенского, в этом году урожай зерна в России может восстановиться в среднем до 132,4 млн т: диапазон оценок составляет 124-140 млн т. В том числе сбор пшеницы может достигнуть 84,6 млн т при диапазоне 78,5-90,6 млн т. «Условия для озимых культур значительно улучшились из-за аномально теплой погоды в декабре и январе, но растут риски весенней засухи, плюс возможный ущерб от ожидаемых заморозков на некоторых территориях европейской части России», — пояснил он.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее в ходе пресс-конференции также усомнился, что квота на экспорт пшеницы будет выбрана, и прогноз Минсельхоза по экспорту 57 млн т зерна будет реализован. По его оценке, с начала сезона к середине февраля Россия поставила на внешние рынки 39,8 млн т зерна, включая немногим более 32 млн т пшеницы. Даже при условии полной выборки квоты на пшеницу, двух региональных квот на кукурузу (337 тыс. т из Приморского края и 200 тыс. т из Амурской области), а также возможных поставок в страны ЕАЭС вне квоты, в сумме отгрузки могут составить не более 12 млн т, и 57 млн т «никак не набирается», отметил он.



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