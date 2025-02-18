Квота на экспорт пшеницы может оказаться не выбрана

С начала сезона к середине февраля Россия поставила на внешние рынки 39,8 млн тонн зерна Е. Разумный

Исходя из нынешних темпов экспорта, квота на вывоз пшеницы, которая действует с 15 февраля и составляет 10,6 млн т, не будет выбрана. Такое мнение в ходе пресс-конференции озвучил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Некоторые аналитики уже дают различные сценарии. К примеру, Институт конъюнктуры аграрного рынка дал три сценария. В оптимистичном — это 43 млн т пшеницы, умеренный предполагает 39 млн т, а пессимистичный — 35 млн т», — рассказал он.



По словам Злочевского, с начала сезона к середине февраля Россия поставила на внешние рынки 39,8 млн т зерна, включая немногим более 32 млн т пшеницы. Прогноз Минсельхоза о вывозе по итогам сезона 57 млн т зерна Злочевский подверг сомнению. Даже при условии полной выборки квоты на пшеницу, двух региональных квот на кукурузу (337 тыс. т из Приморского края и 200 тыс. т из Амурской области), а также возможных поставок в страны ЕАЭС вне квоты, в сумме отгрузки могут составить не более 12 млн т, и 57 млн т «никак не набирается», оценил он.



С конца прошлого года началось резкое снижение экспорта зерна, в декабре-январе темпы вывоза упали вдвое к уровню прошлого сезона, а за неполный февраль — в 2,2 раза, сравнил Злочевский. Экспортные операции стали нерентабельными из-за низких цен, пояснил он. «Летом внутренняя закупочная цена (пшеницы) в долларовом выражении составляла $120-135 за тонну. Сейчас при нынешнем курсе — свыше $180. Пошлина немного уменьшится из-за укрепления курса рубля, но все равно будет превышать 3 тыс. руб. При этом мировые цены остаются на умеренно низком уровне — $245 за тонну. Это недостаточно для того, чтобы образовать хоть какую-то маржу для экспортера», — уверен Злочевский.



На мировом рынке наблюдается рост цен, но он недостаточно значительный, чтобы покрыть разницу в экономике производителей и цене продаж. «В результате мы упираемся в ценовой потолок. Он просматривается на уровне 17 тыс. руб. за тонну, тогда как сейчас средняя цена составляет 15,5 тыс. руб. за тонну (без НДС)», — сказал Злочевский. При этом он допускает, что мировой рынок «подтянет цены» и возобновит работу «экспортный пылесос» - экспортеры будут активно выбирать квоту.



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