Союз экспортеров и производителей зерна: период низких цен на зерновые заканчивается

Мировые цены на зерно ниже многолетнего тренда и не соответствуют росту себестоимости Pixabay

Мировые цены на зерно сейчас ниже многолетнего тренда и не соответствуют росту себестоимости из-за удорожания средств производства, находясь примерно на уровне 2018 года, но период низких цен заканчивается. Такое мнение озвучила заместитель гендиректора группы ОЗК, исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова на конференции «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. «Сейчас мы видим постепенное восстановление цен — $240/т FOB и выше, и думаем, что возврата к $220-230/т не будет никогда, — сказала она. — Когда балансы были на уровне текущего года, цена была $260/т FOB без учета инфляции, то есть сейчас цены все еще очень низкие, и мы думаем, что этот период заканчивается».



По России есть отдельная специфика, связанная с тем, что наши цены были ниже мировых, и в текущем сезоне это в основном было связано с очень агрессивной политикой экспортеров, которые активно вывозили зерно. «Сейчас благодаря квоте и ограничениям цены стабилизировались и российские цены фактически сравнялись с общемировыми», — уточнила Боломатова. Что касается цен на внутреннем рынке, то, по ее словам, они также демонстрируют тенденцию к росту, при этом в отличие от экспортных они относительно стабильны благодаря пошлине, которая срезает излишнюю волатильность.



Согласно презентации Боломатовой, в этом сезоне экспорт зерна из России может составить 55 млн т, в том числе 44 млн т пшеницы, 4 млн т ячменя, 3 млн т кукурузы и 3 млн т прочих зерновых и зернобобовых. Такой объем вывоза зерновых — третий в истории рекорд в российском экспорте, подчеркнула она. Экспорт в сезоне-2025/26 должен превысить прогноз текущего сельхозгода и, по словам Боломатовой, позволит продолжить тенденцию по наращиванию поставок и достижению цели — отгрузке 80 млн т зерна к 2030 году.



По оптимистичной оценке, урожай зерна в этом году может составить 140-145 млн т, в консервативном варианте валовой сбор превысит показатель прошлого года, рассказала Боломатова. В 2024-м, согласно предварительным данным Минсельхоза, было собрано 128 млн т, включая 84 млн т пшеницы, хотя ведомство рассчитывает, что окончательный результат будет на уровне 130 млн т. Согласно Росстату, было собрано около 125 млн т без учета новых регионов.



Большая часть озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, кроме того, Минсельхоз прогнозирует расширение посевных площадей, что является слагаемыми будущего урожая, отметила Боломатова. Также она напомнила, что основной причиной снижения урожая зерна в прошлом году стали агроклиматические факторы. Первый случай в новейшей истории, когда произошла очень серьезная засуха, был 15 лет назад, причем после рекордного для того периода урожая 2008 года, напомнила замгендиректора ОЗК. «Это говорит о том, что все-таки это исключительно природа, к этому надо относиться философски. Раз в 15 лет, наверное, можем себе это позволить», — добавила она.



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