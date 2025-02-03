Цены на пшеницу впервые в сезоне достигли уровня 2023/24 сельхозгода

Объем вывоза российской пшеницы в январе составил до 2,54 млн тонн Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале-марте на прошлой неделе продолжили расти и прибавили $4, достигнув $242/т FOB, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу уменьшилась на $1, до $246/т, на румынскую — осталась без изменений на уровне $246/т. Американская пшеница подорожала на $4, до $242/т, аргентинская — на $2, до $231/т.



По данным аналитического центра «СовЭкон» на 31 января стоимость российской пшеницы с поставкой в марте составила $237-239 за тонну FOB, прибавив за неделю $1,5. Экспортный индекс российской пшеницы у Центра ценовых индексов на последней неделе января достиг $236 за тонну, увеличившись на 1,3% за месяц.



Впервые в этом сезоне цены российской пшеницы достигли уровня 2023/24 сельхозгода, тогда как на протяжении июля-декабря 2024-го они были ниже, чем годом ранее, сравнили аналитики «Русагротранса». Рост цен связан с существенным снижением поставок из России в январе и ожиданий, что эта тенденция сохранится и в феврале. Также исчерпывается экспортный потенциал со стороны основных конкурентов — стран Восточной Европы и Украины, откуда уже вывезено 10,5 млн т пшеницы из потенциально возможных 16,5 млн т (65%), поясняют аналитики.



По их оценке, экспорт российской пшеницы в январе составил до 2,54 млн т с учетом стран ЕАЭС против 4,08 млн т в январе 2024 года. В феврале потенциал вывоза на основе имеющихся у «Русагротранса» лайнапов аналитики оценивают в 2,2-2,3 млн т — в два раза ниже, чем годом ранее (4,4 млн т). Такой объем поставок может стать самым низким с февраля 2020 года, когда за рубеж было отгружено 1,9 млн т пшеницы.



На прошлой неделе «СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 с 43,7 млн т до 42,8 млн т. Корректировка оценки отражает текущие низкие темпы отгрузок и продаж, поясняли аналитики. Январский экспорт центр оценивается в 2,1 млн т. Российский зерновой союз ранее уменьшил прогноз экспорта зерна в сезоне-2024/25 с 52 млн т до 47-48 млн т, включая 41-42 млн т пшеницы. Минсельхоз оценивает потенциал экспорта зерна в этом сезоне на уровне 57 млн т. Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов на прошлой неделе говорил, что Россия в сезоне-2024/25 сохранит статус мирового лидера по экспорту пшеницы. «Мы уже экспортировали пшеницы в этом сезоне порядка 30 млн т. Это больше, чем сможет экспортировать за сезон в целом любой из наших конкурентов», — цитировал его ТАСС.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 500 руб., до 18 тыс. руб./т без НДС. Цены CPT на малой воде оставались на уровне 16,5-16,7 тыс. руб./т, однако в отдельных случаях они достигают 17 тыс. руб./т. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге составили 18,45-19,15 тыс. руб./т (+100 руб./т). В Поволжье цены на пшеницу 4-го класса прибавили 150 руб., достигнув 15,3-15,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), на Юге остались без изменений на уровне 15,8-16,5 тыс. руб./т, в Центре также в среднем не изменились и составили 15,3-15,9 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались около 11,5-12 тыс. руб./т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

