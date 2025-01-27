Экспортные цены на пшеницу начали повышаться

Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 500 рублей КСК

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале начали расти, и прибавили за неделю $1, достигнув $238/т FOB, с поставкой в марте − $240/т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу выросла на $6, до $247/т, румынская подорожала на $9, до $246/т, американская — на $2, до $238/т, аргентинская — на $1, до $229/т.



Биржевой рынок пшеницы укреплялся. Мартовский фьючерс CBOT в Чикаго во вторник на прошлой неделе вырос до полуторамесячного максимума, однако затем перешел к снижению и в среду закрыл торги на уровне $203,5/т (+2,8% к закрытию предыдущей недели). Мартовский MATIF вырос до $239,4/т (+2,8%), сравнили аналитики.



Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 500 руб., до 17,5 тыс. руб./т без НДС, предложение оставалось на уровне 18 тыс. руб./т без НДС. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге уменьшились на 100 руб. и составили 18,3-19,1 тыс. руб./т. На фоне отсутствия существенного роста экспортных цен и повышения закупочных цен с доставкой в порт маржа экспортеров продолжала уходить в минус, отмечает «Русагротранс».



На Юге внутренние цены на пшеницу 4-го класса в среднем оставались без изменений в диапазоне 15,8-16,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В Центре цены уменьшились на 50 руб., до 15,1-15,9 тыс. руб./т, в Поволжье оставались без изменений на уровне 15-15,5 тыс. руб./т. В Сибири цены также не менялись — 11,5-12 тыс. руб./т.



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