Январский экспорт пшеницы станет самым низким за четыре года

Поставки пшеницы в январе оцениваются в 2,4 млн тонн flickr.com

Аналитический центр «Русагротранса» повысил оценку экспорт российской пшеницы в январе с 2-2,1 млн т до 2,4 млн т (с учетом стран ЕАЭС). Однако этот объем все равно будет в 1,7 раза меньше объемов января 2024 года, когда было вывезено 4,08 млн т, и станет самым низким за последние четыре года. В последний раз крайний низкий уровень отгрузок был зафиксирован в январе 2022 года — 1,9 млн т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре. С 1 по 16 января 2025 года за рубеж было отправлено около 0,9 млн т пшеницы.



В феврале вывоз пшеницы ожидается на схожем уровне — до 2,5 млн т в сравнении с 4,4 млн т год назад. Среди причин замедления отгрузок аналитики называют стагнацию экспортных цен, низкие объемы продаж со стороны сельхозпроизводителей по предлагаемым экспортерам ценам в портах, и как результат — отрицательную маржа экспортных поставок.



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе остаются на уровне $235-237/т FOB. Цены предложений — от $240/т FOB. Цена на французскую пшеницу за неделю снизилась на $2, до $241/т, румынская подешевела на $5, до $237/т, американская — стала дороже на $1, до $236/т. Январский отчет Минсельхоза США был бычьим для рынков кукурузы и сои, однако медвежьим для рынка пшеницы из-за повышения конечных запасов в сезоне-2024/25 (c 257,9 млн т до 258,8 млн т) и площади под озимой пшеницей в США выше ожиданий, отметили аналитики «Русагротранса».



Цены спроса на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошедшей неделе снизились на 500 руб. по сравнению с концом декабря, до 17 тыс. руб./т без НДС, при этом цены предложения существенно выше — от 18 тыс. руб./т. Цены CPT на малой воде составили 16,5-16,7 тыс. руб./т, прибавив 100 руб. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге оставались на уровне конца декабря — 18,6-19 тыс. руб./т.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса в среднем оставались без изменений на уровне 15,8-16,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России — выросли на 100 руб., до 15,2-16,1 тыс. руб./т, в Поволжье — также были без изменений, около 15-15,5 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса выросли на 500 руб., до 11,5-12 тыс. руб./т. Запрет на импорт и ограничения на поставки в Казахстан по видам транспорта (железной дороге) и получателям (мукомольным предприятиям) полностью был снят с 1 января, однако массовых продаж в этом направлении пока нет на фоне высокого казахстанского урожая и цен внутреннего рынка на уровнях ниже паритета с пшеницей из Сибири, отмечают аналитики.



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