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«СовЭкон» уменьшил прогноз экспорта пшеницы

Корректировка отражает низкие темпы отгрузок и продаж

| Агроинвестор |

Маржинальность российских экспортных операций остается близка к нулю или находится в отрицательной зоне
Маржинальность российских экспортных операций остается близка к нулю или находится в отрицательной зоне

Аналитический центр «» понизил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2024/25 с 43,7 млн т до 42,8 млн т. В прошлом сезоне из России было отгружено 52,4 млн т пшеницы, средний показатель вывоза за три года — 44,2 млн т. Корректировка оценки отражает текущие низкие темпы отгрузок и продаж, говорится в сообщении центра.

Январский экспорт «» оценивается в 2,1 млн т, что на 1 млн т меньше среднего и является самым низким значением с января 2022 года, когда на внешние рынки было поставлено 2 млн т пшеницы. «Текущая маржинальность российских экспортных операций остается близка к нулю или находится в отрицательной зоне, — отмечают аналитики. — Если маржа экспортеров существенно не вырастет, мы не ожидаем ускорения экспорта пшеницы в краткосрочной перспективе». 

Также «» напоминает, что с 15 февраля начнет действовать квота на экспорт пшеницы, которая составит 10,6 млн т до конца сезона. Аналитики не исключают, что ее объем может быть увеличен, особенно в случае повышения экспортных цен, однако пока это «не основной сценарий». Снижение российской экспортной активности окажет поддержку мировому рынку пшеницы, поскольку уменьшение предложения из России будет способствовать росту напряженности мирового баланса, допускают аналитики. 

в январе понизил прогноз экспорта российской пшеницы на 1 млн т, до 46 млн т, напоминает «». «Это по-прежнему чрезвычайно высокая цифра. Мы ждем ее снижения в перспективе, что, вероятно, может сопровождаться повышением оценок вывоза для США и Аргентины», — считают аналитики центра.

ранее уменьшил прогноз экспорта зерна в сезоне-2024/25 с 52 млн т до 47-48 млн т, включая 41-42 млн т пшеницы. Вывоз зерна в январе снизился в два раза по сравнению с январем прошлого года, что связано с повышением внутренней цены при достаточно низких мировых ценах, отмечал президент союза Аркадий Злочевский. России оценивает потенциал экспорта зерна в этом сезоне на уровне 57 млн т.

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