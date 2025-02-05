Внутренние цены на пшеницу растут

Рост цен может быть связан с активностью экспортеров, ожидающих активизации отгрузок Pixabay

С начала года тонна пшеницы 4-го класса (протеин 12,5%) на внутреннем рынке подорожала с 14725 руб. до 15525 руб. следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Наибольший рост зафиксирован на Юге, ключевом экспортном регионе страны: плюс 900 руб., до 16350 руб./т. Причина удорожания — спрос со стороны экспортеров при поддержке более высоких цен на мировом рынке. Так, цена пшеницы на французской бирже Matif 29 января выросла на 2,5 евро ($3) неделя к неделе, до 233 евро за тонну ($242/т). На этом фоне к 29 января котировки на российскую пшеницу с протеином 12,5% прибавили $1,5, достигнув $237-239/т FOB.



«В последние месяцы экспортеры активно покупают пшеницу. За декабрь у российских сельхозпроизводителей было куплено 4,8 млн т пшеницы против 4,3 млн т в ноябре. Весь прирост по сравнению с прошлым месяцем был достигнут за счет высоких продаж на Юге», — сообщает «СовЭкон». В то же время, обращают внимание аналитики центра, экспорт был относительно вялым. Они оценивают вывоз пшеницы в январе в 2,2 млн т против 3,6 млн т год назад и 3,1 млн т в среднем за пять лет. Активные закупки при относительно низком экспорте могут означать, что экспортеры накапливают зерно в ожидании роста цен или оживления поставок.



«Мы полагаем, что мировой рынок сильно переоценивает экспортный потенциал России в текущем сезоне. “СовЭкон” прогнозирует экспорт российской пшеницы в 2024/25 году на уровне 42,8 млн т против 46 млн т по оценке Минсельхоза США. Рост внутренних цен и укрепление рубля могут стабилизировать цены на российскую пшеницу или способствовать их росту, тем самым поддерживая мировой рынок», — говорится в сообщении центра.



«Старт некоторому росту цен был дан не экспортерами, а животноводческими холдингами, некоторые из которых после новогодних праздников вышли на рынок для срочного пополнения запасов, в то время как аграрии держат цену, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — А если посмотреть на динамику предэкспортных цен, то мы увидим совсем минимальное движение вверх — в портах Черного моря как было под или чуть выше 18 тыс. руб./т на пшеницу 4-го класса, так и остается». При этом, по его мнению, активизации отгрузок на внешние рынки нет и не будет: в феврале, скорее всего, они будут даже ниже, чем в январе — тогда прямой экспорт пшеницы составил 2,4 млн т. Возможное снижение темпов связано с погодными условиями, сокращением запасов на внутреннем и ограниченным спросом на внешнем рынке. Рылько также обращает внимание на то, что из-за соотношения цен в портах и экспортных цен на данный момент экспортеры работают в лучшем случае в ноль. «А все, кто создавал запасы, заведомо оказались в отрицательной зоне», — добавил он.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что дальнейшая динамика цен на пшеницу будет зависеть от мирового рынка. «Надо понимать, что фьючерсы после прихода к власти в США Дональда Трампа пошли вверх. Соответственно, есть ожидания возможного роста цены на мировом рынке», — говорит он. Следовательно, продолжает эксперт, экспортеры могут закупаться сейчас, готовясь к исполнению своих обязательств по отгрузке в рамках квоты (начнет действовать с 15 февраля). «Лучше иметь ресурсы зерна, чтобы закрывать выделенные квоты и не попасть под штрафные санкции», — сказал Корбут «Агроинвестору». По его мнению, динамика внутренних цен также будет зависеть от оценки состояния озимых Росгидрометом и погоды.



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