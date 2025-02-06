Урожай зерна может превысить 132 млн т

По предварительным данным Росстата, в прошлом году валовой сбор зерна составил 128 млн тонн М. Стулов

В этом году урожай зерна может составить 132,4 млн т, в том числе пшеницы — 84,6 млн т, ячменя — 18,9 млн т, кукурузы — 14,7 млн т. Такой прогноз в ходе Горной Зерновой Ассамблеи представил руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский, его слова приводит Телеграм-канал аналитической компании «ПроЗерно». В ноябре прошлого года эксперт оценивал потенциальный урожай на уровне 133 млн т, включая 84,5 млн т пшеницы. По предварительным данным Росстата, в прошлом году валовой сбор зерна составил 128 млн т, однако Минсельхоз ожидает, что после окончательных подсчетов показатель может вырасти до 130 млн т.



Урожай пшеницы в основных странах-производителях в сезоне-2024/25 Павенский оценивает на уровне 625,6 млн т, что на 6,9 млн т (1,2%) выше, чем в прошлом сельхозгоду, но ниже, чем в предыдущие два сезона. На фоне увеличения производства совокупный экспорт пшеницы пяти из восьми основных стран-экспортеров — Австралии, Аргентины, США, Канады и Казахстана — в этом сезоне вырастет на 12,4 млн т, при этом резко упадут поставки из России и ЕС-27 — в сумме на 22,8 млн т. В результате объем вывоза крупнейшими экспортерами сократится на 10,4 млн т, оценил Павенский.



Но при этом произойдет и снижение импорта на 16 млн т по сравнению с 2023/24 годом: сказывается ограничение поставок Турцией и Ираном, закрытие ввоза со стороны Пакистана на фоне рекордного урожая, резкое сокращение ввоза в Китай, Индонезию, Саудовскую Аравию, Алжир, Ирак. Так, по словам, Павенского, импорт в Китай может уменьшиться с 13,6 млн т до 6 млн т на фоне крайне низких темпов закупок в первой половине сезона (ввезено менее 1 млн т). Турция даже с учетом реэкспорта в страны Ближнего Востока импортирует около 5 млн т против 9 млн т в предыдущем сельхозгоду.



Также эксперт отметил, что этой зимой мало осадков в регионах Юга, Центра и запада Поволжья после засушливой осени. В ближайшую неделю осадки ожидаются, но затем сухая погода возобновится. Сильных морозов, которые способны уничтожить посевы озимых в регионах, где нет снега, пока не прогнозируется. При этом состояние озимых значительно улучшилось благодаря аномально теплой погоде в декабре и январе, однако растут риски весенней засухи, предупредил эксперт.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее говорил, что в лучшем случае урожай зерна в этом году будет на уровне 125 млн т, если не сработают риски, однако более вероятно снижение валового сбора. «Пока все прогнозы — это пальцем в небо. Но можно утверждать однозначно, что урожай будет ниже, чем полученный в 2024 году, потому что какой-то из рисков так или иначе сработает», — отметил он.



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