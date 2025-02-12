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Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России

Корректировка связана с уменьшением отгрузок в январе

| Агроинвестор |

Доля России в глобальных поставках пшеницы может составить 21,7%
Доля России в глобальных поставках пшеницы может составить 21,7%

понизил прогноз экспорта пшеницы из России (без учета Крыма и новых регионов) в сезоне-2024/25 на 0,5 млн т, до 45,5 млн т на фоне сокращения поставок в январе. Прогноз экспорта ближайшего конкурента — ЕС — уменьшен на 1 млн т, до 28 млн т. В целом прогноз мирового экспорта пшеницы понижен с 212,3 млн т до 209,3 млн т. Таким образом, доля России в глобальных поставках может составить 21,7%. Оценка экспорта российского фуражного зерна незначительно повышена — с 6,225 млн т до 6,245 млн т. Мировой экспорт оценивается почти в 225 млн т против 228,1 млн т в январском обзоре.

России оценивает экспортный потенциал по зерну на уровне 55-57 млн т против рекордных 72 млн т, включая 54,1 млн т пшеницы в 2023/24. на днях понизил прогноз экспорта пшеницы с 43,5 млн т до 43 млн т. Аналитический центр «» в конце января уменьшил оценку экспорта пшеницы в текущем сезоне с 43,7 млн т до 42,8 млн т.

Объем январского вывоза «» оценил на уровне 2,2 млн т пшеницы, 150 тыс. т ячменя и 300 тыс. т кукурузы. В феврале поставки пшеницы могут сократиться до 2 млн т, ячменя — до 100 тыс. т, кукурузы — так же до 100 тыс. т, считают аналитики. По данным аналитического центра », экспорт пшеницы в январе (с учетом поставок в страны ЕАЭС) составил 2,47 млн т (4,08 млн т в январе 2024 года), в целом с начала сезона-2024/25, несмотря на падение вывоза в январе, отгрузки остаются на рекордном уровне — 32,2 млн т, что на 0,4 млн т выше, чем в прошлом сезоне. Прогноз экспорта пшеницы на февраль аналитики повысили с 2,2-2,3 млн т до 2,4-2,5 млн т, что по-прежнему существенно ниже показателя февраля прошлого года (4,4 млн т). 

С 1 по 10 февраля Россия отгрузила на экспорт 573 тыс. т пшеницы, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,26 млн т), пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг (). Поставки ячменя сократились до 60,9 тыс. т против 97,1 тыс. т годом ранее, кукурузы — упали с 254,3 тыс. т до 32,1 тыс. т. При этом в первой декаде февраля существенно — с 23 до семи — уменьшилось число стран, куда отгружалась российская пшеница. По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, снижение поставок можно объяснить заявлениями крупных импортеров пшеницы о том, что они в этом сезоне сократят закупки на мировом рынке в связи с ростом собственного производства.

В целом с начала сезона по 11 февраля из России было вывезено 37,6 млн т основных зерновых, оценил . «С учетом выполненных отгрузок при экспортном потенциале, который снизил до 50 млн т, до конца сезона возможен экспорт еще 12,4 млн т. По пшенице при экспортном потенциале в 43 млн т отгружено 32,7 млн т. То есть до конца сезона остаток составляет 10,3 млн т. По ячменю остаток 0,2 млн т, по кукурузе — 1,5 млн т», — привела данные Тюрина.

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