Доля России в глобальных поставках пшеницы может составить 21,7% flickr.com

Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России (без учета Крыма и новых регионов) в сезоне-2024/25 на 0,5 млн т, до 45,5 млн т на фоне сокращения поставок в январе. Прогноз экспорта ближайшего конкурента — ЕС — уменьшен на 1 млн т, до 28 млн т. В целом прогноз мирового экспорта пшеницы понижен с 212,3 млн т до 209,3 млн т. Таким образом, доля России в глобальных поставках может составить 21,7%. Оценка экспорта российского фуражного зерна незначительно повышена — с 6,225 млн т до 6,245 млн т. Мировой экспорт оценивается почти в 225 млн т против 228,1 млн т в январском обзоре.



Минсельхоз России оценивает экспортный потенциал по зерну на уровне 55-57 млн т против рекордных 72 млн т, включая 54,1 млн т пшеницы в 2023/24. Институт конъюнктуры аграрного рынка на днях понизил прогноз экспорта пшеницы с 43,5 млн т до 43 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» в конце января уменьшил оценку экспорта пшеницы в текущем сезоне с 43,7 млн т до 42,8 млн т.



Объем январского вывоза «СовЭкон» оценил на уровне 2,2 млн т пшеницы, 150 тыс. т ячменя и 300 тыс. т кукурузы. В феврале поставки пшеницы могут сократиться до 2 млн т, ячменя — до 100 тыс. т, кукурузы — так же до 100 тыс. т, считают аналитики. По данным аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в январе (с учетом поставок в страны ЕАЭС) составил 2,47 млн т (4,08 млн т в январе 2024 года), в целом с начала сезона-2024/25, несмотря на падение вывоза в январе, отгрузки остаются на рекордном уровне — 32,2 млн т, что на 0,4 млн т выше, чем в прошлом сезоне. Прогноз экспорта пшеницы на февраль аналитики повысили с 2,2-2,3 млн т до 2,4-2,5 млн т, что по-прежнему существенно ниже показателя февраля прошлого года (4,4 млн т).



С 1 по 10 февраля Россия отгрузила на экспорт 573 тыс. т пшеницы, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,26 млн т), пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). Поставки ячменя сократились до 60,9 тыс. т против 97,1 тыс. т годом ранее, кукурузы — упали с 254,3 тыс. т до 32,1 тыс. т. При этом в первой декаде февраля существенно — с 23 до семи — уменьшилось число стран, куда отгружалась российская пшеница. По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, снижение поставок можно объяснить заявлениями крупных импортеров пшеницы о том, что они в этом сезоне сократят закупки на мировом рынке в связи с ростом собственного производства.



В целом с начала сезона по 11 февраля из России было вывезено 37,6 млн т основных зерновых, оценил РЗС. «С учетом выполненных отгрузок при экспортном потенциале, который Российский зерновой союз снизил до 50 млн т, до конца сезона возможен экспорт еще 12,4 млн т. По пшенице при экспортном потенциале в 43 млн т отгружено 32,7 млн т. То есть до конца сезона остаток составляет 10,3 млн т. По ячменю остаток 0,2 млн т, по кукурузе — 1,5 млн т», — привела данные Тюрина.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

