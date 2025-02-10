Экспортные цены на пшеницу продолжили расти

Доходность от экспорта по-прежнему в отрицательной зоне ooo-avg.ru

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте на прошлой неделе продолжили расти и прибавили $1, достигнув $243/т FOB, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу снизилась на $3, до $243/т, румынская подешевела на $1, до $245/т. При этом цена на американскую пшеницу увеличилась на $9, до $251/т, аргентинская подорожала на $2, до $233/т.



Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли на 400 руб., до 18,3-18,5 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — прибавили 700 руб., до 17,3-17,5 тыс. руб./т. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге увеличились на 50 руб. и составили 18,75-18,95 тыс. руб./т. Доходность от экспорта продолжала оставаться в минусовой зоне, отмечают аналитики «Русагротранса».



Внутренний рынок пшеницы укреплялся. На Юге цены на пшеницу 4-го класса повысились на 300 руб., в среднем до 16,3-16,6 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — на 50 руб., до 15,5-15,9 тыс. руб./т, в Поволжье — на 100 руб., составив около 15,5 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса оставались около 11,5-12 тыс. руб./т.



Экспорт пшеницы в январе (с учетом поставок в страны ЕАЭС) составил 2,47 млн т (4,08 млн т в январе 2024 года), в целом с начала сезона-2024/25, несмотря на падение вывоза в январе, отгрузки остаются на рекордном уровне — 32,2 млн т, что на 0,4 млн т выше, чем в прошлом сезоне. Прогноз экспорта пшеницы на февраль на основе информации о повышении подходов судов к российским портам «Русагротранс» повысил с 2,2-2,3 млн т до 2,4-2,5 млн т, что по-прежнему существенно ниже показателя февраля прошлого года (4,4 млн т).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

