Посевы масличных в этом году могут обновить рекорд

При благоприятных погодных условиях урожай также может стать рекордным Freepik.com

По прогнозу Минсельхоза, площадь сева масличных в этом году составит 20,38 млн га, против 19,79 млн га в 2024-м. Такие данные ранее представил замглавы ведомства Андрей Разин на Всероссийском агрономическом совещании. В агентстве OleoScope считают, что планы расширения посевов на 0,59 млн га выглядят обоснованными и реалистичными. «Производственные мощности в масложировом секторе в последние несколько лет стабильно растут. Переработка масличных внутри страны увеличилась на 40%, спрос на сырье держится на высоком уровне и будет продолжать расти с учетом запуска новых производств, высокого мирового спроса на масла и большей рентабельности производства масличных по сравнению с зерновыми», — прокомментировала «Агроинвестору» аналитик OleoScope Лилия Варыгина. Она считает, что наибольший рост ожидается за счет увеличения площадей под рапсом и соей, что обусловлено их высокой маржинальностью и растущим спросом на них и продукты их переработки как на внутреннем, так и на внешних рынках.



«Минсельхоз прогнозирует относительно небольшое увеличение площадей под соей и под рапсом и некоторое сокращение площади под подсолнечником», — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Без учета новых регионов посевы масличных превысят рекордные 19 млн га. Однако, полагает он, сокращения площадей под подсолнечником не будет, скорее всего, они даже увеличатся. Эксперт поясняет, что в этом году возможен довольно значимый пересев озимых в связи с не самой оптимальной погодой осенью и зимой, и пересевать их будут, в значимой мере подсолнечником. В этом сезоне он снова показывает себя рентабельной культурой, в отличие, допустим, от пшеницы, подчеркивает глава ИКАР. «Мы думаем, что, скорее всего, также продолжится рост посевных площадей под соей и рапсом», — сказал Рылько «Агроинвестору».



В Масложировом союзе полностью поддерживают продолжение политики Минсельхоза по увеличению производства масличных культур и защите внутренних рынков переработки, которая успешно ведется в последние годы. «В соответствии с распоряжением президента Владимира Путина об увеличении объема производства и экспорта готовой продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза к 2030 году, отрасль наращивает перерабатывающие мощности ускоренными темпами, и в 2025 году их объем составит более 35 млн т в год. Чтобы их максимально загрузить, нужно увеличивать объемы сырьевой базы», — говорит представитель пресс-службе организации.



Согласно прогнозам Союза, в 2025 году посевы подсолнечника могут увеличиться более чем до 11,5 млн га с учетом потенциала пересева на тех площадях, где велика вероятность гибели озимых. А это при благоприятных погодных условиях позволит собрать еще один рекордный урожай. Площади рапса расширятся до 3 млн га, сои — до 4,5 млн га, оценивает Союз.



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