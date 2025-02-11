Турция впервые опустилась на третье место в топе покупателей российской пшеницы

В целом экспорт российской пшеницы с начала сезона составил рекордные 32,2 млн тонн Freepik.com

С начала сезона по январь Турция закупила 2,28 млн т пшеницы из России — в 1,9 раза меньше, чем за тот же период 2023/24 года и впервые за историю российского экспорта оказалась на третьем месте среди импортеров. Ранее страна занимала первое-второе места, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Это рекордно низкий показатель за последние восемь лет, с сезона-2016/17, когда отгрузки составили 1,8 млн т. Падение поставок связано с введением Турцией ограничений на импорт пшеницы с 21 июля прошлого года.



В целом экспорт российской пшеницы с начала сезона составил рекордные 32,2 млн т, что на 0,4 млн т больше, чем в прошлом сельхозгоду, когда за тот же период было вывезено 31,8 млн т. В том числе в январе объем поставок составил 2,47 млн т с учетом стран ЕАЭС против 4,08 млн т в январе 2024 года.



В топе стран-импортеров первое место занял Египет, который за июль-январь импортировал рекордный объем пшеницы из России — 6,3 млн т, что в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (3,7 млн т). На втором месте Бангладеш, куда было ввезено 2,28 млн т (2,49 млн т в прошлом сельхозгоду). На четвертом — Алжир, который увеличил объем закупки российской пшеницы с 1,6 млн т в прошлом сезоне до 1,69 млн т. На пятой строчке Кения с 1,4 млн т против 1,06 млн т в предыдущем сельхозгоду.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) накануне понизил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне с 43,5 млн т до 43 млн т, пишет Reuters. «Это связано с нашей оценкой наличия пшеницы, которая соответствует экспортному качеству, и ее размещением: высокие запасы за Уралом и относительно — низкие на Юге и в Центре страны», — сказал агентству гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Кроме того, на темпах экспорта будет сказываться низкая маржа экспортеров, считает он.



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