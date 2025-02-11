разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Турция впервые опустилась на третье место в топе покупателей российской пшеницы

Она снизила импорт в 1,9 раза

| Агроинвестор |

В целом экспорт российской пшеницы с начала сезона составил рекордные 32,2 млн тонн
В целом экспорт российской пшеницы с начала сезона составил рекордные 32,2 млн тонн

С начала сезона по январь Турция закупила 2,28 млн т пшеницы из России — в 1,9 раза меньше, чем за тот же период 2023/24 года и впервые за историю российского экспорта оказалась на третьем месте среди импортеров. Ранее страна занимала первое-второе места, сообщил аналитический центр ». Это рекордно низкий показатель за последние восемь лет, с сезона-2016/17, когда отгрузки составили 1,8 млн т. Падение поставок связано с введением Турцией ограничений на импорт пшеницы с 21 июля прошлого года.

В целом экспорт российской пшеницы с начала сезона составил рекордные 32,2 млн т, что на 0,4 млн т больше, чем в прошлом сельхозгоду, когда за тот же период было вывезено 31,8 млн т. В том числе в январе объем поставок составил 2,47 млн т с учетом стран ЕАЭС против 4,08 млн т в январе 2024 года.

В топе стран-импортеров первое место занял Египет, который за июль-январь импортировал рекордный объем пшеницы из России — 6,3 млн т, что в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (3,7 млн т). На втором месте Бангладеш, куда было ввезено 2,28 млн т (2,49 млн т в прошлом сельхозгоду). На четвертом — Алжир, который увеличил объем закупки российской пшеницы с 1,6 млн т в прошлом сезоне до 1,69 млн т. На пятой строчке Кения с 1,4 млн т против 1,06 млн т в предыдущем сельхозгоду.

() накануне понизил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне с 43,5 млн т до 43 млн т, пишет Reuters. «Это связано с нашей оценкой наличия пшеницы, которая соответствует экспортному качеству, и ее размещением: высокие запасы за Уралом и относительно — низкие на Юге и в Центре страны», — сказал агентству гендиректор Дмитрий Рылько. Кроме того, на темпах экспорта будет сказываться низкая маржа экспортеров, считает он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2025
IT в кармане. Агрохолдинги взялись за разработку собственного ПО

«Агротехника и технологии»

IT в кармане. Агрохолдинги взялись за разработку собственного ПО
«Агроинвестор» №02, февраль 2025

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2025
Кадры решают. Помогут ли новый федеральный проект и господдержка привлечь больше специалистов в АПК

«Агроинвестор»

Кадры решают. Помогут ли новый федеральный проект и господдержка привлечь больше специалистов в АПК
Популяризация свинины. Для увеличения потребления нужно сформировать правильный образ продукта

«Агроинвестор»

Популяризация свинины. Для увеличения потребления нужно сформировать правильный образ продукта