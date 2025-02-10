Минсельхоз распределил основную часть квоты на экспорт пшеницы

Доли в квоте получили 219 компаний против 261 в 2024 году ylilauta.org

Минсельхоз распределил основную часть квоты (90%) на экспорт пшеницы, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июля. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Доли в квоте получили 219 компаний против 261 в 2024 году и 203 в 2023-м. Объем квоты составляет 10,6 млн т, тогда как годом ранее она достигла 29 млн т без разделения на виды зерна и была выбрана на 76%.



Наибольшую долю — почти 2,4 млн т — в квоте получила компания «Грейн Гейтс». Годом ранее ее квота (в основной части) составляла 4,2 млн т. В начале февраля компания сообщала, что по итогам 2024 года поставила на внешние рынки свыше 15,7 млн т зерновых — на 43% больше объема 2023 года. «Грейн Гейтс» стал крупнейшим экспортером зерна из России, кроме того, объем ее поставок в прошлом году был самым значительным от одной компании за год в истории российского экспорта, отмечал аналитический центр «Русагротранса».



На втором месте по доле в основной части квоты — «Астон» почти с 991,2 тыс. т (2,1 млн т годом ранее). В прошлом году компания отгрузила за рубеж 7,7 млн т зерна и стала второй в рейтинге ведущих экспортеров, тогда как по итогам 2023-го была третьей с 6,2 млн т. «ОЗК трейдинг» (входит в группу ОЗК) — сможет поставить внутри квоты 494,4 тыс. т пшеницы против 985,7 тыс. т зерна в 2024 году. По итогам прошлого года ОЗК вывезла 3,7 млн т зерна и стала третьей (в 2023 году — 3,5 млн т, тогда компания была на четвертой позиции).



Компания «Родные поля» (бывший ТД «Риф»), которая на прошлой неделе по решения суда перешла в доход государства и была передана Росимущества, получила квоту в 404,1 тыс. т. Годом ранее ее доля в основной части квоты составляла 3,97 млн т. По итогам 2024-го компания поставила на внешние рынки 3,2 млн т зерна и стала четвертой в списке ведущих экспортеров. Замыкает топ-5 по доле в квоте «Грейн Сервис» с 269 тыс. т. По итогам прошлого года компания впервые вошла в десятку крупнейших экспортеров (седьмое место), увеличив отгрузки с 1,2 млн т в 2023 году до 1,9 млн т.



«МЗК Экспорт», которая стала пятой по объему экспорта в 2024 году с 3,2 млн т, нет в списке получателей квоты. Среди других игроков, вошедших в топ-10 поставщиков зерна по результатам прошлого года, ГК АСТ («АПК АСТ Компани М») сможет вывезти 237,9 тыс. т пшеницы, «Агро Коммодитис» - 263,7 тыс. т, «Топ Грейн» - 236 тыс. т, «Петрохлеб-Кубань» - 200,5 тыс. т.



Экспортная квота на зерно была введена как механизм госрегулирования экспорта в феврале 2021 года. С 2024-го она делится на основную (90%) и дополнительную (10%) части. Основная часть распределяется по «историческому» принципу. Размер дополнительной квоты состоит из двух частей: первая включает 10% от общего объема тарифных квот, вторая будет сформирована на основании добровольных отказов экспортеров от поставок. В этом году начали действовать понижающие коэффициенты для экспортеров в зависимости от выборки квоты в прошлом сезоне. Например, если компания выбрала квоту на 90%, то в следующем сезоне размер ее квоты будет на 10% меньше.

