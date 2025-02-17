Весной цены на пшеницу могут прибавить $20

Удорожанию пшеницы может способствовать снижение урожая в России и сокращение мировых запасов Pixabay

В период с апреля по май мировые цены на пшеницу могут вырасти на $15-20 за тонну. Такой прогноз озвучил президент компании AgResource Дэн Бассе в ходе конференции «Где маржа — 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. По его словам, есть много вопросов, связанных с погодой: в Европе сейчас слишком влажно, тогда как в некоторых регионах Черноморского бассейна слишком сухо. В США также есть проблемы с засухой. «Эти факторы станут основными при определении динамики мировых цен на пшеницу, а также того, насколько устойчивым будет рост», — отметил он.



Также удорожанию пшеницы может способствовать снижение урожая в России и сокращение мировых запасов. «Мы оцениваем урожай пшеницы в России на уровне 82 млн т (по предварительным данным Росстата - 82,4 млн т без учета новых регионов). Ввиду сокращения посевных площадей, скажем в Канаде, это приводит к снижению производства пшеницы. Таким образом, ожидается уменьшение совокупных мировых запасов пшеницы примерно на 4 млн т, а мирового производства — на 2,5 млн т. Это будет основным трендом на рынке в ближайшей перспективе», — считает Дэн Бассе.



Минсельхоз США в февральском обзоре оценил глобальные запасы пшеницы в этом сезоне на уровне 257,6 млн т против 267,5 млн т в 2023/24-м, мировое производство — в 793,8 млн т против 791,2 млн т. В том числе валовой сбор в России оценивается в 81,5 млн т без учета Крыма и новых регионов, — на 10 млн т меньше, чем годом ранее. Конечные запасы могут составить около 9,74 млн т — на 0,5 млн т больше, чем было в январском прогнозе, но меньше, чем в сезоне-2023/24 (около 11,7 млн т).



Заместитель гендиректора группы ОЗК, исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова в ходе конференции «Где маржа» также говорила, что сейчас наблюдается постепенное восстановление цен на пшеницу до $240/т FOB и выше. «Думаем, что возврата к $220-230/т не будет никогда, — рассчитывает она. — Когда балансы были на уровне текущего года, цена была $260/т FOB без учета инфляции, то есть сейчас цены все еще очень низкие, и мы думаем, что этот период заканчивается».



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