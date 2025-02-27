Россия теряет 10% зерна при хранении и передвижении

Россельхозбанк оценивает потребность в инвестициях для расширения элеваторных мощностей для хранения урожая в 300 млрд рублей ztkt.ru

Россия ежегодно теряет около 10%, или 10-12 млн т зерна при его хранении и передвижении, отрасли не хватает современных элеваторов. Такое мнение озвучил вице-президент РАН, председатель комитета ТПП по развитию АПК Петр Чекмарев на международной бизнес-конференции «Элеваторы России — 2025», пишет «Интерфакс». По его словам, имеющиеся мощности рассчитаны на единовременное хранение 160 млн т зерна, однако они включают и напольные элеваторы, и простые зернохранилища в хозяйствах, тогда как современных мощностей критически не хватает.



Директор ВНИИ зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина подтвердила, что в целом мощности по хранению зерна составляют 160 млн т, из них менее половины — элеваторы, которые могут достаточно долго хранить зерно без потери качества. «Все остальное — это склады, которые, по большому счету, могут обеспечивать только краткосрочное хранение, — цитирует ее «Интерфакс». — Поэтому неудивительно, что в потерях продовольствия зерно и зернопродукты находятся далеко не на последнем месте: из 41% продовольственных потерь 19% — это зерно и зернопродукты». Также она отметила, что аграрии в ожидании более выгодных цен предпочитают не сдавать зерно на элеваторы, а держат его в складах, не оборудованных для длительного хранения. «В результате, в первую очередь, снижается качество зерна, его безопасность, а затем и количество зерновой массы», — подчеркнула она.



Замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Сергей Сапожников в ходе конференции оценил, что сейчас мощностей для хранения зерна в целом достаточно, добавив, что в случае необходимости сельхозпроизводители активно применяют технологии по его мобильному хранению. Сославшись на данные региональных органов управления АПК, чиновник сообщил, что общая мощность зернохранилищ превышает 167 млн т, в том числе в Поволжье — 41 млн т (25%), в Центральном федеральном округе — 39 млн т (23%), в Южном — 35 млн т (21%).



Согласно презентации, которую на конференции представил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков, общие мощности для хранения зерновых и масличных культур оцениваются в 173 млн т, из которых 96 млн т — склады сельхозпредприятий, 48 млн т — элеваторы, 22 млн т — мощности перерабатывающих предприятий, 7 млн т — специализированные мощности для хранения масличных. Он напомнил, что к 2030 году сбор зерна предполагается увеличить до 170 млн т, масличных — до 36 млн т. Потребность в инвестициях для расширения элеваторных мощностей для хранения урожая аналитики банка оценили в 300 млрд руб. Расширение элеваторной инфраструктуры может стать драйвером для роста доходности аграриев, считает Князьков, поскольку сейчас многие хозяйства, не имеющие достаточных мощностей для хранения, вынуждены продавать урожай с колес, а это не всегда выгодно. Однако для создания современной инфраструктуры хранения продукции необходимы существенные меры господдержки, добавил он.



В прошлом году на льготное кредитование строительства и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур из федерального бюджета было направлено более 3,2 млрд руб., рассказал Сапожников. Господдержка осуществлялась в рамках федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (200 млн руб.) и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (более 3 млрд руб.). Дополнительные меры поддержки могут предоставляться из региональных бюджетов, отметил замдиректора департамента.



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