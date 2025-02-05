Группа «Продо» купила один из крупнейших элеваторов в Сибири

Элеватор «Омскхлебопродукта» расположен на ключевых транспортных артериях Омска и обладает широкими логистическими возможностями Группа «Продо»

Группа «Продо» сообщила, что закрыла сделку по приобретению компании «Омскхлебопродукт», которой принадлежит крупнейший в Омской области элеватор мощностью 164 тыс. т. Приобретение актива позволит группе значительно увеличить объемы хранения и переработки зерна, а также придать дополнительный импульс экспорту зерновых, говорится в ее сообщении. Стоимость сделки не уточняется.



«Приобретение одного из крупнейших в Сибири элеваторов — стратегический шаг, направленный на усиление позиций группы «Продо» на внутреннем и международном зерновых рынках, а также возможность серьезным образом нарастить производственные мощности остальных предприятий группы за счет синергии с новым активом», — прокомментировал гендиректор «Продо» Вадим Долгов. В Омской области у агрохолдинга расположен комплекс «Омский бекон» - один из крупнейших производителей свинины в Западной Сибири, компания «Продо Зерно», которая специализируется на растениеводстве и обеспечивает кормовую базу для предприятий группы, а также «Лузинский комбикормовый завод».



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, АО «Омскхлебопродукт» зарегистрировано в 1992 году, данных о его учредителях в ЕГРЮЛ нет. Уставной капитал составляет свыше 1,9 млн руб. Выручка предприятия по итогам 2023 года составила 511 млн руб. (плюс 12% к 2022-му), чистая прибыль снизилась на 9%, до 12 млн руб. Стоимость компании по методу чистых активов Rusprofile оценивает в 309 млн руб.



Элеватор «Омскхлебопродукта» расположен на ключевых транспортных артериях Омска и обладает широкими логистическими возможностями. Территория предприятия выходит к Транссибу и к крупнейшей водной трассе региона — реке Иртыш. Мощность по приемке зерна автотранспортом составляют 5 тыс. т в сутки, железнодорожным транспортом — 2,4 тыс. т в сутки, по отгрузке — 3 тыс. т и 2,4 тыс. т в сутки соответственно. Предприятие зарегистрировано в реестре предприятий-экспортеров как поставщик зерновых культур в страны Таможенного союза, говорится в сообщении «Продо». В рамках интеграции предприятия в структуру группы планируется модернизировать производственные мощности и внедрить современные технологии для повышения эффективности работы и расширения продуктового портфеля.



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