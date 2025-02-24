Экспортные цены на российскую пшеницу почти достигли уровня конца мая 2024 года

Цены в глубоководных портах на фоне низкого предложения со стороны аграриев также возобновили рост НМТП

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале-марте увеличились на $7, до $252/т FOB. За месяц они выросли на $16, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цены почти достигли уровня конца мая 2024 года, когда мировой рынок отреагировал на потенциальные потери урожая из-за возвратных заморозков в России, отметили аналитики. Цена на румынскую пшеницу выросла на $2, до $250/т, американская подорожала на $6, до $252/т, аргентинская — на $1, до $239/т. Французская пшеница стала дешевле на $2 и стоила $244/т.



Биржевой рынок пшеницы падал после резкого укрепления. Сильные морозы в США и России оказали лишь временную поддержку биржам, поскольку наличие снежного покрова на большей части подверженной морозам территории ослабило опасения относительно существенной гибели посевов. Однако морозы могли повредить наземные части растений на территориях в Ростовской, Волгоградской и Саратовской областях, где снежный покров незначительный или совсем отсутствует, обращают внимание аналитики. По информации Гидрометцентра, агрометеорологические условия для зимовки озимых в третьей декаде февраля будут удовлетворительными на большей части Европейской территории России, на Урале и в Сибири. На Юге ожидаются осадки меньше обычного, что сохраняет неблагоприятный уровень накопления влаги к весне.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на фоне низкого предложения со стороны аграриев возобновили рост и прибавили 450 руб. к уровню предыдущей недели, достигнув 18-18,2 тыс. руб./т без НДС. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге повысились на 650 руб., до 18,9-19,4 тыс. руб./т.



Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе существенно не изменился. На Юге цены на пшеницу 4-го класса оставались около 16-16,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — 15,7-16 тыс. руб./т, в Поволжье 15,5-16,2 тыс. руб./т. В Центре и Поволжье активный спрос формирует внутренняя переработка, отмечают аналитики «Русагротранса». В Сибири цены на пшеницу 4-го класса выросли на 250 руб., до 11,8-12,3 тыс. руб./т.



На прошлой неделе руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский на сессии «Рынок зерновых. Перспективы России» в ходе форума Global Grain and Pulses Forum 2025 в Дубае говорил, что мировые цены на пшеницу могут подняться до $250-270 за тонну, поскольку скажется вероятное снижение урожая озимых из-за неблагоприятных погодных условий в период сева и отсутствия достаточного количества осадков. Президент компании AgResource Дэн Бассе ранее в ходе конференции «Где маржа — 2025» прогнозировал, что в период с апреля по май мировые цены на пшеницу могут вырасти на $15-20 за тонну под влиянием факторов, связанных с погодой. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько также считает, что до конца сезона экспортные цены на российскую пшеницу, скорее всего, будут расти, хотя, вероятно, медленно или рывками. По его словам, с марта-апреля все большее влияние на котировки будет оказывать погода в Северном полушарии.



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