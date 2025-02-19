Пшеница может подорожать до $270 за тонну

Экспортные цены на российскую пшеницу с отгрузкой в феврале-марте достигли $247 за тонну (FOB) и стали самыми высокими в этом сезоне Pixabay

Мировые цены на пшеницу могут вырасти с нынешних $245-247 до $250-270 за тонну. Такой прогноз озвучил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский на сессии «Рынок зерновых. Перспективы России» в ходе форума Global Grain and Pulses Forum 2025 в Дубае. По его словам, скажется вероятное снижение урожая озимых из-за неблагоприятных погодных условий в период сева и отсутствия достаточного количества осадков, пишет «Финмаркет».



Экспортные цены на российскую пшеницу с отгрузкой в феврале-марте достигли $247 за тонну (FOB) и стали самыми высокими в этом сезоне, отметил Павенский. Причина — в снижении экспорта из Черноморского региона и повышения цен на внутреннем рынке. Разница между ценами на российскую пшеницу и у основных конкурентов составляет всего несколько долларов, тогда как прошлой осенью она достигала $20-30 за тонну, сравнил он.



Между тем, аналитический центр «СовЭкон» отметил, что закупочные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе уменьшились до 17,3-17,8 тыс. руб./т с 17,8-18,4 тыс. руб./т неделей ранее на фоне ослабления спроса со стороны экспортеров после введения тарифной квоты с 15 февраля. Это первое снижение закупочных цен с начала года, говорится в сообщении центра. Укрепление рубля усилило давление на закупочные цены.



Хотя экспортные котировки пшеницы продолжали расти и на прошлой неделе прибавили $1, до $242-246/т FOB, маржа экспортеров остается глубоко отрицательной, что сказывается на замедлении экспорта. «СовЭкон» оценивает вывоз пшеницы в феврале в 2 млн т против 4,1 млн т в прошлом году и 2,9 млн т в среднем для этого месяца за пять лет. «В ближайшей перспективе экспортеры будут пытаться понижать закупочные цены, что будет оказывать давление на внутренний рынок. С другой стороны, поддержку рублевым ценам могут оказать низкие запасы у сельхозпроизводителей в основных экспортных регионах», — считают аналитики.



Президент компании AgResource Дэн Бассе ранее в ходе конференции «Где маржа — 2025» сказал, что в период с апреля по май мировые цены на пшеницу могут вырасти на $15-20 за тонну, писал «Агроинвестор». По его словам, есть много вопросов, связанных с погодой: в Европе сейчас слишком влажно, тогда как в некоторых регионах Черноморского бассейна слишком сухо. В США также есть проблемы с засухой. «Эти факторы станут основными при определении динамики мировых цен на пшеницу, а также того, насколько устойчивым будет рост», — отметил он.



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