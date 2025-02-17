Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили повышаться

Активность продаж со стороны аграриев существенно снизилась Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале-марте на прошедшей неделе выросли на $6, до $245/т FOB, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Французская и американская пшеница подорожала на $1, до $246/т, румынская — на $3, до $248/т, аргентинская — на $5, до $238/т. Рост цен произошел на фоне резкого сокращения темпов экспорта из причерноморского региона, а также активизации со стороны стран-импортеров. Так, Алжир закупил 550-600 тыс. т пшеницы, Саудовская Аравия (GFSA) объявила тендер на закупку 595 тыс. т пшеницы с поставкой с мая по июль.



При этом цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах упали на 750 руб., до 17,4-17,9 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — на 400 руб., до 16,7 тыс. руб./т. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге опустились на 350 руб., составив 17,8-19,2 тыс. руб./т. Снижению закупочных цен в портах способствовало начало действия квоты на экспорт пшеницы с 15 февраля, а также снижение цен спроса экспортеров на фоне резкого укрепления рубля. Из-за ослабления цен активность продаж со стороны аграриев существенно снизилась, отмечают аналитики «Русагротранса».



Эффект от снижения пошлины и роста экспортных цен нивелировало укрепление рубля, поэтому доходность экспорта осталась в минусовой зоне, что продолжит оказывать давление на закупочные цены в портах, предупреждают аналитики. Они понизили прогноз экспорта пшеницы в феврале с 2,4-2,5 млн т до первоначальных оценок в 2,2-2,3 млн т с учетом стран ЕАЭС (4,39 млн т в феврале 2024 года).



Внутренний рынок пшеницы ослабевал на Юге на фоне падения закупочных цен в портах и укреплялся под влиянием спроса переработчиков в Центре и Поволжье. Так, на Юге пшеница 4-го класса подешевела на 250 руб., до 16-16,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — подорожала на 250 руб., до 15,7-16 тыс. руб./т, в Поволжье — на 350 руб., до 15,5-16,2 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались около 11,5-12 тыс. руб./т.



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