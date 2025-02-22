ИКАР: экспортные цены на пшеницу могут вырасти

Экспортный потенциал по зерновым на вторую половину сезона сильно ограничен и является одним из самых низких за последние сезоны М. Стулов

Экспортные цены на российскую пшеницу до конца текущего сезона, скорее всего, будут расти. Об этом сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе конференции «Где маржа — 2025». Однако, по его словам, если они и будут увеличиваться, то медленно или рывками. Впрочем, уточнил эксперт, рост цен станет возможным при благоприятных погодных условиях и отсутствии геополитических шоков. С марта-апреля все большее влияние на котировки будет оказывать погода в Северном полушарии, добавил он.



Однако, несмотря на возможный рост цен, экспортный потенциал по зерновым на вторую половину сезона сильно ограничен и является одним из самых низких за последние сезоны, в то время как с начала сельхозгода и до середины января Россия активно вывозила пшеницу, несмотря на «компактный урожай». По данным ИКАР, с января до конца сезона Россия может экспортировать всего 13,6 млн т зерна (в период с июля по январь было вывезено 38,7 млн т), из них кукурузы — 500 тыс. т (2,2 млн т), ячменя — 200 тыс. т (3,8 млн т), пшеницы — порядка 12 млн т, и на сегодняшний день осталось 10 млн т (31 млн т).



«Почему на фоне “компактного” урожая у нас состоялся рекордный экспорт в первой половине сезона? <...> Ответ на этот вопрос показывает ряд фундаментальных особенностей нашего рынка», — отметил Рылько. Во-первых, рекорд связан с ожиданиями экспортеров жесткой тарифной квоты на зерновые на период с 15 февраля по 30 июня, и их ожидания оправдались — объем квоты на этот сезон составляет 10,6 млн т пшеницы плюс 0,53 млн т кукурузы с Дальнего Востока, что вдвое меньше, чем годом ранее.



Второй и важнейший момент — сочетание «плавающих» пошлин и квот с повышенными ставками по банковским депозитам. По словам Рылько, три года подряд (столько времени действует пошлина) длительное хранение пшеницы прибавляет виртуальный убыток по сравнению с тем, что можно было бы заработать при быстрой реализации. Еще один фактор — довольно неожиданное для многих увеличение количества экспортеров с Причерноморских терминалов, что обострило ценовую конкуренцию за зерно.



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