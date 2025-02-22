ИКАР: экспортные цены на пшеницу могут вырасти

Экспортные цены на российскую пшеницу до конца текущего сезона, скорее всего, будут расти. Об этом сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе конференции «Где маржа — 2025». Однако, по его словам, если они и будут увеличиваться, то медленно или рывками. Впрочем, уточнил эксперт, рост цен станет возможным при благоприятных погодных условиях и отсутствии геополитических шоков. С марта-апреля все большее влияние на котировки будет оказывать погода в Северном полушарии, добавил он.
Однако, несмотря на возможный рост цен, экспортный потенциал по зерновым на вторую половину сезона сильно ограничен и является одним из самых низких за последние сезоны, в то время как с начала сельхозгода и до середины января Россия активно вывозила пшеницу, несмотря на «компактный урожай». По данным ИКАР, с января до конца сезона Россия может экспортировать всего 13,6 млн т зерна (в период с июля по январь было вывезено 38,7 млн т), из них кукурузы — 500 тыс. т (2,2 млн т), ячменя — 200 тыс. т (3,8 млн т), пшеницы — порядка 12 млн т, и на сегодняшний день осталось 10 млн т (31 млн т).
«Почему на фоне “компактного” урожая у нас состоялся рекордный экспорт в первой половине сезона? <...> Ответ на этот вопрос показывает ряд фундаментальных особенностей нашего рынка», — отметил Рылько. Во-первых, рекорд связан с ожиданиями экспортеров жесткой тарифной квоты на зерновые на период с 15 февраля по 30 июня, и их ожидания оправдались — объем квоты на этот сезон составляет 10,6 млн т пшеницы плюс 0,53 млн т кукурузы с Дальнего Востока, что вдвое меньше, чем годом ранее.
Второй и важнейший момент — сочетание «плавающих» пошлин и квот с повышенными ставками по банковским депозитам. По словам Рылько, три года подряд (столько времени действует пошлина) длительное хранение пшеницы прибавляет виртуальный убыток по сравнению с тем, что можно было бы заработать при быстрой реализации. Еще один фактор — довольно неожиданное для многих увеличение количества экспортеров с Причерноморских терминалов, что обострило ценовую конкуренцию за зерно.
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