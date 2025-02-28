Урожай зерна может снизиться из-за нехватки влаги в почве

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в феврале погода была неустойчивой Д. Абрамов

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в кулуарах Зимней зерновой конференции в Белокурихе отметил, что низкий уровень запасов накопленной влаги в почве, зафиксированный в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, может привести к уменьшению урожая зерна, пишет ТАСС. «Это не дает поводов для оптимизма», — сказал он, отметив, что рекордов по сбору однозначно не будет. В Поволжье, на Урале и в Сибири запасы влаги в почве не вызывают опасений, добавил эксперт.



Гидрометцентр сообщил, что агрометеорологические условия для окончания зимовки озимых зерновых в марте повсеместно будут в основном удовлетворительными, однако на юге сохраняются неблагоприятные условия для накопления влаге в почве. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в феврале погода была неустойчивой. За месяц выпало в основном от 15 мм до 35 мм осадков, что близко к норме и ниже. В наиболее холодные дни морозы не были опасны для озимых, однако в южных районах территории возможно повреждение почек теплолюбивых плодовых культур. «Агрометеорологические условия для зимовки озимых культур были удовлетворительными», — оценил Гидрометцентр.



В Центральном и Приволжском федеральных округах в феврале температура воздуха была близка к обычной или ниже. В третьей декаде месяца сухая и солнечная погода способствовала интенсивному таянию снега, на части полей сохранялись условия для повреждения посевов из-за выпревания: при значительной высоте снежного покрова и небольшой глубине промерзания температура почвы на глубине 3 см была близка к нулевой. На преобладающей территории условия для зимовки озимых были удовлетворительными, низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось, сообщил Гидрометцентр.



В Уральском и Сибирском федеральных округах в феврале средняя температура почти повсеместно была на 3-5 градусов выше нормы. В большинстве районов выпало от 5 мм до 20 мм осадков. Высота снежного покрова составляла от 20 см до 40 см, в подтаежных районах — до 50-65 см. Агрометеорологические условия для зимовки озимых были вполне удовлетворительными. Опасных для растений низких значений температуры воздуха метеорологи также не зафиксировали.



Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по АПК, академик РАН Петр Чекмарев, ранее, выступая на форуме «Зерно России — 2025», говорил, что прогнозируемая ранняя весна и возможная засуха могут привести к снижению урожайности. По его прогнозу, валовой сбор зерна в этом году составит 120 млн т. «Если соберем 120 млн т зерна, будет очень хорошо. Возможно, уйдем и ниже, это уже хуже», — отмечал он.



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