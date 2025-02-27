Инфляция превысила 10%

Минсельхоз продолжает мониторить ценовую ситуацию на продовольственном рынке М. Стулов

Инфляция с 18 по 24 февраля ускорилась до 0,23% после 0,17% неделей ранее, следует из данных Росстата. С начала месяца рост цен составил 0,7%, с начала года — 1,94%. Год к году цены выросли на 10,07% после 10% неделей ранее, сравнило Минэкономразвития. В том числе продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 11,65% с учетом плодоовощной продукции, без нее — на 10,91%. За период 18-24 февраля цены на продукты питания выросли на 0,35% против 0,25% неделей ранее, при этом стоимость фруктов и овощей увеличилась на 0,97% (0,71% на предыдущей неделе).



С начала месяца к 24 февраля значительнее всего подорожал картофель — на 7,13%, следует из данных Минэкономразвития. С 18 по 24 февраля его цена выросла на 3,1%. Томаты стали дороже на 4,91% и 1,94% соответственно, капуста — на 4,59% и 1,51%. Стоимость огурцов с начала месяца увеличилась на 2,5%, однако за неделю они стали на 1,41% дешевле.



Среди других продуктов питания с начала месяца значительнее всего подорожала рыба — на 3,01%. Молоко выросло в цене на 1,58%, говядина — на 1,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,98%. Подсолнечное масло с начала февраля стало дороже на 0,56%, сливочное — на 0,5%. При этом Минэкономразвития отметило снижение цен на яйца (минус 1,87%), курицу (1,02%), гречку (0,69%), муку (0,54%).



Минсельхоз продолжает мониторить ценовую ситуацию на продовольственном рынке, в том числе в отношении молока. С начала года динамика отпускных цен на пастеризованное молоко ниже уровня инфляции, в среднем цена производителей составляет 73,9 руб./кг, цитирует ведомство ТАСС. Меры поддержки молочной отрасли способствуют сдерживанию роста цен, несмотря на существенное увеличение себестоимости производства по многим направлениям, отмечает министерство. «В частности, растут затраты на энергоресурсы, оборудование, технику и запчасти, упаковку, транспортные расходы, обслуживание кредитов и другие составляющие», — перечислили в Минсельхозе. Ранее «Ведомости» сообщили, что холдинг «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Молвест» и др.) уведомил торговые сети о повышении с 15 марта отпускной цены молочной продукции за исключением сливочного масла в среднем на 5%.



Центробанк ранее повысил прогноз по инфляции на этот год до 7-8% после 9,5% в 2024-м. Обновленный прогноз, как и ранее, предполагает снижение текущих темпов роста цен до 4% (с сезонной корректировкой в годовом выражении) к концу года. В том числе в обновленном базовом прогнозе текущий рост цен в первом квартале составит 10,2% с сезонной корректировкой в годовом выражении. При этом среди проинфляционных факторов на этот год ЦБ называет урожай. «Неблагоприятные погодные условия осенью и теплая зима могут негативно сказаться на состоянии озимых культур и будущем урожае», — отмечает регулятор в резюме обсуждения ключевой ставки на «неделе тишины» и в ходе заседания Совета директоров Банка России, прошедшего 14 февраля (по его итогам ключевая ставка осталась на уровне 21%).



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