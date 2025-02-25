Расчетный урожай зерна может превысить 145 млн тонн

В прошлом году, по предварительным данным Росстата, было собрано около 125 млн тонн зерна Pixabay

Расчетный валовой сбор зерновых и зернобобовых с учетом новых регионов в этом году может составить 145,2 млн т при средней урожайности 30,4 ц/га, следует из прогнозной структуры посевных площадей сельхозкультур под урожай 2025 года. Документ, датированный 17 января, опубликовал Российский зерновой союз (РЗС). Автор документа не указан («шапка» обрезана), однако показатели по посевным площадям соответствуют тем, которые в конце января на Всероссийском агрономическом совещании представил в презентации замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. Официальный прогноз урожая на этот год Минсельхоз пока не озвучивал. В прошлом году, по предварительным данным Росстата, было собрано около 125 млн т зерна без учета новых регионов, средняя урожайность составила 27,7 ц/га.



Как следует из размещенного РЗС документа, в целом посевная площадь в это году составит 83,68 млн га (здесь и далее расчетные данные по этому году — с учетом новых регионов), что более чем на 1,1 млн га превышает показатель 2024-го. В том числе площадь под зерновыми и зернобобовыми оценивается в 47,9 млн га (46 млн га в 2024-м, согласно Росстату, здесь и далее показатели по итогам прошлого года — без учета новых регионов), из которых пшеница займет свыше 29,9 млн га (28,5 млн га), ячмень — примерно 7,5 млн га (6,9 млн га), кукуруза — около 2,7 млн га, как и годом ранее. Среднюю урожайность пшеницы авторы структуры посевов оценивают на уровне 31,5 ц/га (29,3 ц/га в 2024-м), ее потенциальный валовой сбор — в 94,3 млн т (82,4 млн т). Урожай ячменя может составить 19,5 млн т (16,7 млн т) при среднем сборе с гектара около 26 ц (24,6 ц). Расчетное производство кукурузы — 16 млн т (13,2 млн т) при урожайности 60,6 ц/га (51,2 ц/га).



Площади под гречихой оцениваются в 1,09 млн га (1,1 млн га в прошлом году), ее возможная урожайность — в 11 ц/га (11,5 ц/га), валовой сбор — на уровне 1,21 млн т, примерно как и в 2024 году. Рис, согласно документу, может быть посеян на 216,3 тыс. га (209 тыс. га). При средней урожайности 57,2 ц/га (61,1 ц/га) потенциал его валового сбора оценивается в 1,19 млн т против 1,26 млн т годом ранее.



Посевы масличных, как предполагается, увеличатся с 19,8 млн га до почти 20,4 млн га. В том числе площади подсолнечника составят 10,85 млн га (9,9 млн га в 2024 году), сои — 4,47 млн га (4,3 млн га), рапса — 2,96 млн га (2,7 млн га). Среднюю урожайность подсолнечника авторы оценивают в 17,5 ц/га (17,6 ц/га), его валовой сбор — почти в 18,6 млн т, что примерно на 2 млн т больше, чем в прошлом году. Производство сои может превысить 7,8 млн т (7 млн т) при урожайности 17,7 ц/га (16,7 ц/га), рапса — 5,55 млн т (4,66 млн т) и 19,1 ц/га (21,2 ц/га), соответственно.



Сахарная свекла, согласно документу, будет посеяна на 1,17 млн га, как и в прошлом году. Потенциальную урожайность авторы структуры посевов оценивают на уровне 451,1 ц/га против 384 ц/га в прошлом году, согласно Росстату, валовой сбор — почти в 53 млн т против 41,9 млн т. Картофель в товарном секторе, как предполагается, займет 286,3 тыс. га (284 тыс. га), его сбор с гектара достигнет 259,7 ц/га, урожай — 7,46 млн т (7,37 млн т). Овощи открытого грунта в товарном секторе могут быть посеяны на 187,8 тыс. га (190,7 тыс. га). При средней урожайности 302,9 ц/га их сбор может достигнуть почти 6 млн т (7,35 млн т).



Как следует из документа, в том числе новые регионы в этом году могут собрать почти 6,4 млн т зерновых и зернобобовых, включая 5,08 млн т пшеницы, 867,5 тыс. т ячменя и 336,1 тыс. т кукурузы. Также они могут получить почти 2,2 млн т масличных, в основном подсолнечника (2,04 млн т). Потенциал сбора рапса оценивается в 138,4 тыс. т, сои — 7,5 тыс. т. Картофеля в товарном секторе может быть накопано 13,3 тыс. т, овощей собрано 31,8 тыс. т.



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