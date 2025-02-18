Российский зерновой союз сохранил прогноз урожая зерна на уровне 125 млн тонн

Валовой сбор будет зависеть от того, как сложится весна и какими будут запасы влаги в почве Д. Абрамов

Российский зерновой союз (РЗС) сохраняет свой прогноз урожая зерна в этом году на уровне 125 млн т. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент объединения Аркадий Злочевский, подчеркнув, что валовой сбор будет зависеть от того, как сложится весна и какими будут запасы влаги в почве. По его словам, сейчас запас влаги недостаточный, но для зимы это не критично.



При этом он отметил, что состояние озимых значительно улучшилось: доля посевов в удовлетворительном состоянии увеличилась до 80-85%, тогда как в начале зимы 35-38% было в плохом состоянии. Тем не менее, риски для посевов сохраняются в связи с надвигающимся на ряд регионов холодным фронтом: сильное похолодание может губительно сказаться на посевах, если они не покрыты снегом. «Но этот фронт надвигается после того, как выпал снег. Да, не очень большой и не закрыл все поля. Но там, где он закрыл, ничего страшного не произойдет, никакой катастрофы нет», — уверен Злочевский. По данным Росгидромета, высота снежного покрова составляет 11 см — этого достаточно, чтобы даже при температуре -20 и ниже посевы сохранились, оценил глава РЗС.



В начале недели на юге Центрального федерального округа прогнозируется аномально холодная погода, температура может опускаться до минус 19 градусов. Несмотря на этот фактор, выпавший за прошедшие дни снег защитит озимые культуры от вымерзания, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. «Тот факт, что выпал снег, означает, что озимые не замерзнут, <…> сейчас этот снег очень полезный», — сказал он.



Снег, который сейчас накрыл большую часть посевов, пополнит влагозапас при таянии весной, но 11 см снежного покрова недостаточно для того, чтобы полностью восполнить потребность во влаге, обратил внимание Злочевский. «Дальше ситуация будет развиваться в зависимости от того, будут ли дожди весной, и насколько интенсивные», — сказал он. По данным Минсельхоза, озимые под урожай 2025 года были посеяны на 20 млн га, в том числе зерновые заняли 19,2 млн га.



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