Урожай зерна и зернобобовых в этом году сократится

Валовой сбор пшеницы может уменьшиться на 6%, до 77,44 млн тонн А. Орлов

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2025 году может составить 122,88 млн т (без учета новых регионов), что на 1,7% меньше, чем в 2024-м и на 10% ниже среднего значения за последние пять лет, следует из прогноза аналитической компании «ПроЗерно». Гибель озимых может составить 8,2%, и от засеянных 17,548 млн га к уборке пойдет около 16,11 млн га. Посевные площади под яровыми зерновыми могут составить 29,1 млн га. «В целом зерновые посевы-2025 (без новых регионов) могут снизиться на 2% с 46,093 млн га в 2024 году до 45,2 млн га в новом сезоне», — сообщается в Telegram-канале компании.



По прогнозу «ПроЗерна», в том числе валовой сбор пшеницы в этом году может уменьшиться на 6% относительно 2024-го, до 77,44 млн т. Однако аналитики компании ожидают роста урожая ячменя и кукурузы: плюс 6,2%, до 17,7 млн т и 9,8%, до 14,55 млн т соответственно. Кроме того, можно ожидать рекордного результата по зернобобовым культурам — 6 млн т против 5,37 млн т в прошлом году.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут считает прогноз в 122,88 млн т умеренно-пессимистическим. Его текущая оценка — 124 млн т в весе после доработки (без новых регионов, с ними — около 126 млн т) в случае относительно невысокой потери озимых — на уровне 7,5-8% и в условиях климатических изменений. «Любые капризы погоды становятся частыми и будут повторятся. Скорее, для нас необычным теперь будет хороший климатический год, чем проблемный», — говорит Корбут. Однако, обращает внимание он, при оценке валовых сборов нужно учитывать не только потери озимых, но и достаточно сложное финансовое положение сельхозпроизводителей: делать значительные вложения в производство зерновых они не могут и отдают предпочтение более маржинальным культурам. По словам эксперта, аграрии сейчас сильно ограничены в возможностях инвестировать в технологии производства, а закупки сельхозтехники активно снижаются. «Вопрос в том, будет ли чем убирать. Старая техника ломается, а это — потеря времени. Потеря времени при посевной и уборке — это потеря урожая», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил, что снизил прогноз урожая пшеницы до 77 млн т при негативном сценарии, 82 млн т — при умеренном и 89 млн т при позитивном, пишет Reuters. «Мы видим, что в январе-феврале нет сильных и правильных осадков, особенно в Центре и в северной части Южного региона страны (Волгоград и часть Ростовской области). Кроме того, предстоящие морозы не столь сильные, но могут сказаться на состоянии и без того недостаточно крепких растений», — сказал агентству гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



В конце января аналитический центр «СовЭкон» сообщал, что оставила прогноз производства пшеницы в 2025 году без изменений — на уровне 78,7 млн т против 82,4 млн т годом ранее. «Аномально теплая погода пока не создает существенных проблем для посевов, однако связанные с ней риски постепенно растут», — говорится в сообщении. На фоне аномально теплой погоды накопленный в конце прошлого года снежный покров в Центре истончился, а на Юге — сошел на нет. В Поволжье снежный покров остается относительно высоким.



Температура почвы в Центре и на Юге также значительно превышала норму, на фоне чего озимые в отдельных регионах начали вегетировать. Заморозки в период вегетации или при отсутствии снежного покрова представляют серьезную угрозу для озимых культур и могут стать причиной их гибели. Другим источником риска выступает ледяная корка в Центре. Таяние снега приводит к образованию ледяной корки, что в последние годы наносило значительный урон озимым.



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