Урожай пшеницы в этом году может быть ниже, чем в 2024-м Д. Абрамов

Денежный поток от производства пшеницы продолжает сокращаться из-за снижения реальных цен на сельхозпродукцию и существенного роста производственных издержек. Об этом в ходе конференции «Где маржа» сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Так, в Ростовской области в сезоне-2024/25 в среднем он составляет 46,2 тыс. руб./га при затратах на следующий урожай в 40,6 тыс. руб./га (в прошлом году — 56,6 тыс. руб./га и 36,2 тыс. руб./га соответственно), в Курской области — 68,8 тыс. руб./га при затратах 64,4 тыс. руб./га (66,6 тыс. руб./га и 64,5 тыс. руб. га).



Снижение в Центре связано с резким падением урожайности и «не очень хорошей» ценой, а Краснодар сумел в последний момент отыграть снижение за счет повышенных цен. «Начиная с сезона 2022 года ЦФО — как своеобразный центр производства — показывает снижение доходности производства пшеницы вплоть до отрицательных значений у многих в текущем сезоне», — отметил Рылько.



По его словам, за последние три-четыре сезона произошло значимое изменение в маржинальности: теперь пшеница, ячмень и кукуруза проигрывают маржинальности подсолнечника, сои и рапса, а также гороха. Причем последняя агрокультура может считаться нишевой только по своей нестабильности, но не по объемам производства, считает Рылько. Маржинальность гороха зависит от региона, но многие аграрии в нем разочаровались, поэтому вероятно сокращение посевных площадей в 2025 году, добавил эксперт.



При этом в 2024-м Россия стала крупнейшим экспортером гороха, и теперь дисконт на российский горох относительно канадского в Индии составляет $10-15 вместо прежних $50/т, что указывает на его высокое качество. Однако ранее стало известно, что Индия не будет продлевать беспошлинный импорт желтого гороха после февраля. По словам Рылько, это может привести к снижению мировых цен на культуру.



По предварительным оценкам ИКАР, в этом году производство пшеницы может составить 82 млн т (82,4 млн т в 2024-м). Пессимистичный прогноз — 72 млн т, оптимистичный — 87 млн т. Поставки из новых регионов прогнозируются на уровне 2,5 млн. Урожай всего зерна ИКАР ожидает на уровне 129 млн т (125 млн т), пессимистичный прогноз — 120,5 млн т, оптимистичный — 137,5 млн т. При этом Рылько добавил, что оценки еще могут измениться.



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