На Юге начался сев сахарной свеклы

Ранний сев увеличивает вегетационный период свеклы Flickr.com

Хозяйства Краснодарского края 11 марта уже начали сев сахарной свеклы, это довольно ранний срок, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В прошлом году сев агрокультуры тоже стартовал рано — с 13 марта. В Ставропольском крае к 17 марта уже засеяли более 30% плановых площадей сахарной свеклы. При прочих равных, ранний сев увеличивает вегетационный период свеклы, отмечает ведущий аналитики ИКАР Евгений Иванов.



Минсельхоз рассчитывает, что в этом году площади под сахарной свеклой вырастут на 0,3%, до 1172,8 тыс. га. В том числе более заметный прирост возможен в Центральном Черноземье — на 3,6%. В этом году можно смелее расширять площади сева сахарной свеклы, если у хозяйства есть поля в ближней зоне (до 80-120 км) действующих 66 сахарных заводов, без нарушения севооборота, на которых в августе-сентябре 2024 года были внесены хотя бы минимально необходимые удобрения и проведена глубокая пахота или чизелевание, считает Иванов. Также среди необходимых условий наращивания посевов он называет наличие или возможность приобрести приличные семена гибридов сахарной свеклы; достаточное количество исправной своей и контрактной уборочной и прочей свекловичной техники. Кроме того, важен опыт ежегодного возделывания сахарной на протяжении трех-восьми лет.



Также ИКАР обращает внимание, что для растениеводов, включая свекловодов, крайне важно получать не менее 90% всех годовых дотаций, субсидий и компенсаций из бюджетов всех уровней к моменту самой острой потребности в финансировании — это завершение ярового сева, когда старый урожай почти продан, до нового еще далеко, а расходы продолжаются. Для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — это апрель, для остальных регионов — май. «Хоть эти суммы в последние годы и невелики, но важны для укрепления финансовой устойчивости и покрытия кассовых разрывов растениеводства России», — подчеркивает Иванов.



ИКАР ожидает, что производство сахара в сезоне-2024/25 (июль/август) снизится на 8,2% относительно предыдущего сезона, примерно до 6,35 млн т за счет роста дигестии сахарной свеклы и выхода сахара. По данным аналитической службы Союзроссахара на 13 марта, переработку сахарной свеклы урожая 2024 года продолжали два сахарных завода в Башкортостане. Два завода в Липецкой и Пензенской областях производили сахар из свекловичного сиропа, два предприятия в Белгородской и Тамбовской областях — из свекловичной мелассы. Всего с начала сезона-2024/25 было выпущено 6,1 млн т сахара из ожидаемых союзом 6,3 млн т.



Стабильный небольшой импорт (0,2-0,25 млн т в основном из Беларуси) и заметные переходящие запасы сахара на начало текущего сезона (примерно на 0,5 млн т выше, чем до эры перепроизводства с 2016/17 года) формируют заметный экспортный потенциал, который сейчас не ограничивает лишь странами бывшего СССР, в последние годы сахар поставляется также в страны русской железнодорожной колеи 1520: КНДР, Монголию, Афганистан, Иран, Сербию. Кроме того, периодически небольшие партии контейнерами отправляются морем в десятки стран, добавляет Иванов. Рынок сбыта для сахара в сезоне-2025/26 обеспечен, считает он: Россия уверенно освоила экспорт и теперь может без проблем отгружать на внешние рынки не менее 0,6-1 млн т сахара, причем не только обычного, но и свекловичного сахара-сырца, обращает внимание ведущий эксперт ИКАР.



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